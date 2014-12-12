Επιχείρηση-«σκούπα» της υπηρεσίας Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων, αναφορικά με την περισυλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από δρόμους σε διαφορετικές περιοχές και συνοικίες της Λάρισας, πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες από συνεργεία, παρουσία και υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμένα, απομακρύνθηκαν οχήματα εγκαταλελειμμένα στο κέντρο, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, στη Νεάπολη, στη Φιλιππούπολη, στο ΑΤΑ και στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, πέρυσι (2024) απομακρύνθηκαν από τους δρόμους 38 οχήματα, ενώ φέτος, από την 1η του έτους μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί 49 οχήματα -δηλαδή, περίπου 90 οχήματα, συνολικά, μέσα στη διετία.

Χρονοβόρα διαδικασία

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, η οποία μπορεί να ξεπεράσει τους τέσσερις μήνες, κυρίως αναφορικά με το διάστημα που μεσολαβεί από τον εντοπισμό/πρώτη ενημέρωση, μέχρι την τελική περισυλλογή και απομάκρυνση του οχήματος.

Πιο συγκεκριμένα, ένα όχημα χαρακτηρίζεται εγκαταλελειμμένο όταν είναι παρκαρισμένο:

α) για πάνω από 90 μέρες σε κοινόχρηστο χώρο όπου επιτρέπεται το παρκάρισμα

β) για πάνω από 30 μέρες σε χώρο όπου απαγορεύεται το παρκάρισμα.

Ειδοποιείται η Δημοτική Αστυνομία, η οποία αφήνει σημείωμα (σήμα), στο οποίο αναγράφεται ότι εάν δεν μετακινηθεί το όχημα σε 45 μέρες, τότε καταχωρίζεται στα “απορρίμματα” και θα πάει για καταστροφή.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, η Δημοτική Αστυνομία ενημερώνει την ΕΛ.ΑΣ., ώστε να διερευνηθεί/διαπιστωθεί εάν τα προς απόσυρση οχήματα αναζητούνται για παράνομη πράξη/έχουν κλαπεί. Μόλις γίνει και αυτός ο έλεγχος, τότε ενημερώνεται η υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία προχωρά στην απόσυρση του οχήματος από το σημείο όπου έχει εγκαταλειφθεί. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί και μια άλλη παράμετρος: εάν το όχημα δεν φέρει πινακίδες, η διαδικασία ολοκληρώνεται άμεσα. Ωστόσο, εάν φέρει πινακίδες, η Δημοτική Αστυνομία θα πρέπει να έχει έρθει σε επαφή και με τον ιδιοκτήτη.

Να σημειωθεί ότι η επιχείρηση για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός του Δήμου Λαρισαίων θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, ενώ οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Δήμου, για τυχόν παρατημένα οχήματα στις περιοχές που μένουν.