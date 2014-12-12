Ο Δήμος Λάρισας δημοπρατεί 6 περίπτερα - δείτε θέσεις και τιμές
Αν είστε αξιόχρεος, δηλαδή δεν χρωστάτε, μπορείτε να νοικιάσετε περίπτερο. Ίσως είναι ευκαιρία καθότι ο Δήμος Λαρισαίων προκήρυξε σχετική δημοπρασία η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 18-09-2025, στις 11 π.μ.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, θα επαναληφθεί στις 25-09-2025, ημέρα Πέμπτη πάλι, στις 11.00 π.μ. με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.
Επιλέξτε περίπτερο - οι τιμές δίπλα στην τοποθεσία είναι η εκκίνηση για το μηνιαίο ενοίκιο
-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ) 1.200 €
-ΡΟΔΟΠΗΣ & Λ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ( ΧΑΡΑΥΓΗ) 720 €
-ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ & ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ (ΕΞΙ ΔΡΟΜΟΙ) 600 €
-ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 960 €
-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΣΕΦΕΡΗ 600 €
-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) 960 €
