Αν είστε αξιόχρεος, δηλαδή δεν χρωστάτε, μπορείτε να νοικιάσετε περίπτερο. Ίσως είναι ευκαιρία καθότι ο Δήμος Λαρισαίων προκήρυξε σχετική δημοπρασία η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 18-09-2025, στις 11 π.μ.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, θα επαναληφθεί στις 25-09-2025, ημέρα Πέμπτη πάλι, στις 11.00 π.μ. με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.

Επιλέξτε περίπτερο - οι τιμές δίπλα στην τοποθεσία είναι η εκκίνηση για το μηνιαίο ενοίκιο

-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ) 1.200 €

-ΡΟΔΟΠΗΣ & Λ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ( ΧΑΡΑΥΓΗ) 720 €

-ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ & ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ (ΕΞΙ ΔΡΟΜΟΙ) 600 €

-ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 960 €

-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΣΕΦΕΡΗ 600 €

-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) 960 €

