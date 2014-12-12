Ο Δήμος Τεμπών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, σε συνεργασία με τον σύμβουλο εφαρμογής του προγράμματος κο Πυραλεμίδη από την ZERO STRAY PAWJECT προγραμματίζει να σας προσφέρει δωρεάν την σήμανση και την στείρωση ή εναλλακτικά την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού (dna) των δεσποζόμενων ζώων για όσους δημότες ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και κτηνοτρόφους.

Όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν στις παραπάνω υποχρεωτικές σύμφωνα με τον νόμο ενέργειες παρακαλούνται να δηλώσουν τηλεφωνικά το είδος του ζώου (σκύλος ή γάτα ) και τον αριθμό των ζώων που κατέχουν στα παρακάτω τηλέφωνα: 24953 50411, 24953 50418.

Η ενέργεια αυτή γίνεται με σκοπό την καταγραφή του αριθμού των ζώων, ώστε να γίνει καλύτερος σχεδιασμός της δράσης.

Σε κάθε περίπτωση για τα προσωπικά δεδομένα θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η εθνική νομοθεσία."