Σήμερα, Τετάρτη στις 7:00 το απόγευμα, στην πλατεία «Ζήση Λιούπα» στο Μακρυχώρι – την έδρα του Δήμου Τεμπών – η Αντιδημαρχία Αθλητισμού υποδέχεται την ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΛ, καθώς και μέλη της διοίκησής της.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Τεμπών επισημαίνονται τα εξής:

"Προσκαλούμε όλους τους δημότες και τους φίλους της ομάδας να ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία με την παρουσία του επίσημου λεωφορείου της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, αλλά και με την ευκαιρία να συναντήσουν τους ποδοσφαιριστές.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν τα ιστορικά κύπελλα της ΑΕΛ, να φωτογραφηθούν με τους παίκτες, να πάρουν αυτόγραφα και να μοιραστούν σκέψεις και όνειρα γύρω από την αγαπημένη μας ομάδα.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση εισιτηρίων διαρκείας, προσφέροντας σε τυχερούς φίλους της ομάδας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες της φετινής σεζόν."

Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, για να ζήσουμε μια διαφορετική αθλητική εμπειρία στον Δήμο Τεμπών, εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές μας ευχές για πολλές επιτυχίες και γκολ στην πορεία της ΑΕΛ».