Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου εκφράζει την αγανάκτηση και την οργή της για τη διακοπή ρεύματος που πραγματοποίησε σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ, κατ’ εντολή παρόχου ενέργειας, στο αντλιοστάσιο των αυτοματισμών της Αγίας Σοφίας, από το οποίο υδροδοτούνται τα χωριά Δένδρα, Πλατανούλια και Αγία Σοφία.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

“Η αποκοπή, μάλιστα, έγινε τηλεμετρικά από το κεντρικό σύστημα, χωρίς καμία προειδοποίηση και για οφειλή μόλις 1.700 ευρώ, η οποία είχε ήδη εξοφληθεί!

Η ενέργεια αυτή είναι προκλητική και απαράδεκτη, καθώς στρέφεται ευθέως ενάντια στο δημόσιο συμφέρον και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια εκατοντάδων κατοίκων.

Πρόκειται για μια θρασύτατη ενέργεια, που προκαλεί το κοινό αίσθημα και πραγματοποιείται τη στιγμή που η Θεσσαλία δοκιμάζεται και προσπαθεί ακόμη να σταθεί όρθια μετά από σεισμούς, πλημμύρες, ζωονόσους, παγετούς και καταστροφές που αποδεκάτισαν εισοδήματα και υποδομές.

Η ΔΕΥΑ Τυρνάβου και ο Δήμος έχουν επανειλημμένα αναδείξει το ζήτημα του ενεργειακού κόστους, στο πλαίσιο της ασφυκτικής οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας.

Αντί όμως να ληφθούν μέτρα, επιλέγεται η τιμωρητική και αντικοινωνική πολιτική των αποκοπών, ακόμη και σε κρίσιμες υποδομές κοινής ωφέλειας, όπως είναι η ύδρευση.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου καταγγέλλει απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και τη συνολική πολιτική ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της ενέργειας, που έχει μετατρέψει ένα βασικό κοινωνικό αγαθό σε πεδίο κερδοσκοπίας, φορτώνοντας στους πολίτες και στους δήμους υπέρογκες χρεώσεις και χρέη.

Η ενέργεια, όπως και το νερό, δεν είναι εμπόρευμα – είναι δικαίωμα. Καμία επιχείρηση, κανένας πάροχος και κανένα «χρηματιστήριο ενέργειας» δεν μπορεί να στερεί την πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά από πολίτες και τοπικές κοινωνίες.

Η Δημοτική Αρχή:

1. Απαιτεί την άμεση επανασύνδεση του ρεύματος στο αντλιοστάσιο της Αγίας Σοφίας.

2. Καλεί τα αρμόδια υπουργεία και τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ να παρέμβουν άμεσα και να σταματήσουν κάθε παρόμοια ενέργεια.

3. Ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε συνολική ρύθμιση των χρεών των ΔΕΥΑ προς τους παρόχους ενέργειας και να θεσπίσει ειδική προστασία για τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

4. Καλεί τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής να βγάλουνσυμπεράσματα και να αντιδράσουν μαζικά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

Ντροπή και μόνο ντροπή για όσους, αντί να στηρίζουν την κοινωνία μιας δοκιμαζόμενης περιοχής, επιλέγουν να τη στερούν τα στοιχειώδη αγαθά ζωής”.