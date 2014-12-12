Με αφορμή το φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες σχολικές μονάδες να ζητούνται από τους γονείς χρήματα, υλικά ή είδη για τη λειτουργία των σχολείων, ο Δήμος Τυρνάβου δηλώνει κατηγορηματικά ότι η μόρφωση των παιδιών δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι εμπόρευμα και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε οικονομικό βάρος για τις οικογένειες. Κανένας γονιός, καμιά οικογένεια δεν πρέπει να βάζει το χέρι στην τσέπη για να λειτουργήσει το σχολείο, ούτε για κιμωλίες, ούτε για χαρτί, ούτε για πετρέλαιο.

Η εκπαίδευση είναι κοινωνικό δικαίωμα και πρέπει να διασφαλίζεται αποκλειστικά από το κράτος, χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή και επιβάρυνση των γονιών.

Παρ’ όλα αυτά τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Το κράτος μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων απέδωσε στον Δήμο Τυρνάβου για το έτος 2025, το ποσό των 326.440,00 ευρώ για λειτουργικές ανάγκες όπως θέρμανση, ρεύμα, νερό, αναλώσιμα και μικροεπισκευές και 284.034,70 ευρώ για τη μισθοδοσία του προσωπικού καθαριότητας, συνολικά 610.474,70 ευρώ.

Η χρηματοδότηση είναι ελλιπέστατη, τη στιγμή που οι πραγματικές ανάγκες λειτουργίας των σχολείων μας ανέρχονται σε 1.285.000,00 ευρώ, γεγονός που οδήγησε τον Δήμο Τυρνάβου να καλύψει από ίδιους πόρους το ποσό των 674.525,30 ευρώ ώστε να μη λείψει τίποτα από τις σχολικές αίθουσες.

Με αυτόν τον τρόπο όλες οι ανάγκες των σχολείων είναι εξασφαλισμένες και δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη ούτε καμία δικαιολογία να ζητούνται παροχές από γονείς για τη λειτουργία τους.

Ο Δήμος Τυρνάβου καταγγέλλει την πολιτική της κρατικής υποχρηματοδότησης που μεταφέρει το βάρος στους Δήμους και ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να μετακυλήσει τις ανάγκες στις τσέπες των γονιών.

Κάθε απόπειρα επιβάρυνσης των οικογενειών και κάθε μορφή χαρατσιού που αλλοιώνει τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης δεν είναι αποδεκτή, με δεδομένο ότι φαινόμενα «εθελοντικών» εισφορών στην πράξη μετατρέπονται σε υποχρεωτική συμμετοχή.

Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι θα συνεχίσει με συνέπεια να στηρίζει τις σχολικές μονάδες με όσες δυνατότητες έχει, να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει καμία έλλειψη σε θέρμανση, καθαριότητα, υλικά γραφείου, συντήρηση και ασφάλεια και να βρίσκεται στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Καλούμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, να βγάλουν συμπεράσματα από τέτοιες καταδικαστέες πρακτικές και όλοι μαζί να παλέψουμε διεκδικώντας πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει όλες τις σχολικές ανάγκες, ώστε τα παιδιά μας να μορφώνονται σε σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και ανθρώπινα. Η μόρφωση των παιδιών δεν είναι δαπάνη ούτε έξοδο, είναι κοινωνικό αγαθό και επένδυση στο μέλλον, είναι κατάκτηση που πρέπει να παρέχεται καθολικά και δωρεάν σε όλους.