Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου "καταδικάζει την κλήση σε απολογία του Δημάρχου Καισαριανής Ηλία Σταμέλλου και 20 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, επειδή η Δημοτική Αρχή της Καισαριανής δεν άσκησε έφεση -όπως προβλέπεται από το νόμο Βορίδη- στην πρωτόδικη θετική απόφαση για μονιμοποίηση 5 εργαζομένων, αλλά αντίθετα στήριξε με κάθε τρόπο το δικαίωμά τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Και στο δήμο μας αυτή τη στιγμή, έχουμε δεκάδες περιπτώσεις εργαζόμενων σε κρίσιμες δομές όπως το πράσινο και την καθαριότητα, που διεκδικούν δικαστικά την παράταση ισχύος των συμβάσεων τους, με τη δημοτική μας αρχή να στηρίζει τα αιτήματά τους και πρώτα και κύρια το δικαίωμα στη δουλειά.

Αυτό που τους ενοχλεί είναι ότι οι δημοτικές αρχές της «Λαϊκής Συσπείρωσης», κάνουν ό,τι υποσχέθηκαν προεκλογικά: Είναι σύμμαχοι του λαού στις διεκδικήσεις του, μπαίνουν μπροστά στην πραγματική εργατική -λαϊκή αντιπολίτευση, συγκρούονται με την κυβέρνηση και την ΕΕ, τους αντιλαϊκούς νόμους και τους μηχανισμούς που μετατρέπουν ολοένα και περισσότερο τους δήμους και τις Περιφέρειες σε σιδερένια γροθιά ενάντια στα λαϊκά δικαιώματα και τις ανάγκες, υπηρετώντας τα κέρδη των ομίλων.

Ως Δημοτική Αρχή Τυρνάβου τους λέμε ότι δεν θα τους περάσει!

Συνεχίζουμε -όπως και η Δημοτική Αρχή Καισαριανής- να είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων και να αγωνιζόμαστε μαζί τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε να καταργηθεί ο νόμος Βορίδη, να γίνουν αορίστου χρόνου όλοι οι συμβασιούχοι, να καλυφθούν όλα τα κενά στις υπηρεσίες των Δήμων με μόνιμο προσωπικό και να χρηματοδοτηθούν επαρκώς, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες.

Καλούμε τους δήμους της περιοχής και την ΠΕΔ Θεσσαλίας να καταδικάσουν την ενέργεια αυτή".