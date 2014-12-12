Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου «εκφράζει τη στήριξή της στην κινητοποίηση που οργανώνουν οι 4 ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Θεσσαλίας την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη στον αυτοκινητόδρομο του Ε-65, στην Καρδίτσα.

Τα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι δίκαια και πρέπει άμεσα να ικανοποιηθούν από την κυβέρνηση.

Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Κρίσιμα ζητήματα παραμένουν άλυτα και επιταχύνεται η πολιτική που οδηγεί αγρότες και κτηνοτρόφους στο ξεκλήρισμα. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει επί της ουσίας στάση πληρωμών για προγράμματα και αποζημιώσεις που έπρεπε να έχουν δοθεί από χρόνια, συνολικά 660 εκ. ευρώ δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους

Υλοποιώντας τους ευρωενωσιακούς κανονισμούς της ΚΑΠ, η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε άλλο πέρα από το να σκοτώνει τα θετικά κοπάδια και να επικαλείται την “ατομική ευθύνη” των κτηνοτρόφων. Κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο δεν πήρε κατά τη χειμερινή περίοδο εποχικής ύφεσης της νόσου κανένα ουσιαστικό μέτρο ελέγχου της διασποράς του ιού. Στη συνέχεια, όταν μπήκε το φετινό καλοκαίρι και τα κρούσματα άρχισαν να κορυφώνονται, η κυβέρνηση το έριξε στην κατασυκοφάντηση των κτηνοτρόφων φτάνοντας στο σημείο να υπαινίσσεται ότι επιδιώκουν την μόλυνση των κοπαδιών τους για να πάρουν την αποζημίωση.

Τώρα, που βλέπει ότι η πολιτική της και το αφήγημά της έχουν σηκώσει την οργή και την αγανάκτηση αγροτών και κτηνοτρόφων εξαγγέλλει ορισμένα, νέα, αποσπασματικά -κατόπιν εορτής- μέτρα ως ελιγμό για να εκτονώσει την πίεση που της ασκείται και να κερδίσει χρόνο μπροστά σε μια πιθανή επικείμενη εποχική ύφεση της νόσου.

Επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να αποφύγει, όπως ο “διάολος το λιβάνι”, κάθε συζήτηση για τυχόν ανάπτυξη προγράμματος εμβολιασμού κατά της ευλογιάς που διεκδικεί το οργανωμένο αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα μέτρα ελέγχου των ζωονόσων.

Οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνουν την σαπίλα ενός συστήματος που στηρίζεται σε πελατειακές σχέσεις, ρουσφέτια και σκάνδαλα. Το πραγματικό σκάνδαλο είναι ο τρόπος που δίνονται οι επιδοτήσεις και όχι όπως ζητάει εδώ και χρόνια το οργανωμένο αγροτικό κίνημα με βάση την πραγματική παραγωγή και τον πραγματικό αριθμό του ζωικού κεφαλαίου με τους απαραίτητους ελέγχους. Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όσους έχουν και να δοθούν στην δημοσιότητα τα ονόματα όσων έκαναν πάρτι σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των έντιμων βιοπαλαιστών αγροτών.

Να μην πληρώσουν τα πρόστιμα ο λαός και οι αγρότες αλλά η κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Το κόστος παραγωγής όχι μόνο παραμένει αβάστακτο αλλά αυξάνεται συνεχώς την ίδια στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων πουλιούνται σε εξευτελιστικές τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής και πιο κάτω και από πέρυσι.

Για όλα τα παραπάνω συμπαραστεκόμαστε στον οργανωμένο και συντονισμένο αγώνα, ως απάντηση στην πολιτική που φέρνει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στα όρια της επιβίωσης».