Σε ανακοίνωση του Δήμου Τυρνάβου, αναφέρονται τα εξής σχετικά με τη διάκριση της αθλήτριας Αντωνίας Τόλη:

“Θερμά συγχαρητήρια στην αθλήτρια Τόλη Αντωνία για τη σπουδαία της διάκριση, κατακτώντας τη 2η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων Taekwondo!

Η επιτυχία της Αντωνίας είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, επιμονής και ήθους — αξίες που αντικατοπτρίζουν το πραγματικό πνεύμα του αθλητισμού. Μια διάκριση που κάνει περήφανο όχι μόνο τον σύλλογό της, αλλά και ολόκληρη την τοπική μας κοινωνία, που στηρίζει με συνέπεια τα νέα παιδιά και τον μαζικό αθλητισμό.

Συγχαρητήρια επίσης στους προπονητές της, στην οικογένειά της και σε όλους όσοι βρίσκονται στο πλευρό της σε αυτή τη διαδρομή γεμάτη κόπο, πίστη και συλλογικότητα.

Ο Δήμος Τυρνάβου θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και κάθε νέα και νέο που παλεύει, ονειρεύεται και μας κάνει περήφανους!”