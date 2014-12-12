Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου τιμά την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τη γερμανική κατοχή στις 24 Οκτώβρη 1944, με εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει ανήμερα της επετείου, την Παρασκευή 24 Οκτώβρη.

Συγκεκριμένα στις 11.00΄ καλούνται να συγκεντρωθούν στο Δημαρχείο Τυρνάβου φορείς, πολίτες, εκπρόσωποι των σχολικών κοινοτήτων από όπου θα μετακινηθούν προς το Μνημείο του Αντάρτη (στην είσοδο της πόλης πλησίον του πάρκου Τούμπα). Εκεί θα πραγματοποιηθούν χαιρετισμοί – ομιλίες και κατάθεση στεφάνων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 24/10/2025

11.00΄: Πέρας άφιξης προσκεκλημένων, φορέων και πολιτών στο Δημαρχείο Τυρνάβου. – Εκκίνηση πομπής προς το Μνημείο του Αντάρτη (στην είσοδο της πόλης πλησίον του πάρκου Τούμπα)

11.30΄: Χαιρετισμοί – ομιλίες