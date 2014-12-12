Εκδηλώσεις τιμής της Επετείου του Πολυτεχνείου πραγματοποιεί ο Δήμος Φαρσάλων αύριο Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Κατάθεση στεφάνων από 1ο Γυμνάσιο Φαρσάλων, 2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων, 1ο Λύκειο Φαρσάλων, ΕΠΑΛ Φαρσάλων, Δήμαρχο Φαρσάλων, Εμπορικό Σύλλογο Φαρσάλων και Εργατικό Κέντρο Φαρσάλων.

Θα ακολουθήσει ομιλία από μαθητές του 1ου Γυμνασίου Φαρσάλων, τήρηση ενός λεπτού σιγής για τους πεσόντες και ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου.