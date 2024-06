Πραγματοποιήθηκε από 10 έως 12 Ιουνίου 2024 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας η 6η διακρατική συνάντηση του προγράμματος “PROGRESS_EU: Raising awareness of European rights for a progressive and transformative Europe” του προγράμματος «Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και ο Δήμος Λαρισαίων.

Το συνολικό εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους: Social Hub Sdruzhenie (Βουλγαρία) ως Nefinia, συντονιστής του προγράμματος και λοιποί εταίροι: Nefinia (Ολλανδία), Comune Di Russi (Ιταλία), Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Σλοβενία), Ayuntamiento De Quart De Poblet (Ισπανία), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), Educpro Portugal (Πορτογαλία) και Local Government of Ercsi (Ουγγαρία).

Το έργο PROGRESS_EU εστιάζει στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, στο οποίο οι νέοι είναι αδιαμφισβήτητα οι κύριοι παράγοντες της αλλαγής. Στοχεύει να διερευνήσει τη λειτουργία της Ε.Ε, σε σχέση με την προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών μέσα από την οπτική της ιθαγένειας της νεολαίας. Η νεολαία είναι η κύρια ομάδα-στόχος για να είναι ενεργοί παράγοντες στις αντίστοιχες κοινωνίες τους.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται 8 διακρατικές εκδηλώσεις (μία από κάθε εταίρο του έργου) και αναμένεται να εμπλέξει άμεσα περισσότερους από 400 συμμετέχοντες και έμμεσα περισσότερους από 25.000 πολίτες. Κάθε εταίρος εργάζεται τοπικά στην επικράτειά του και δημιουργεί μια ομάδα εργασίας από νέους, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του προγράμματος (συμμετοχή στις διακρατικές συναντήσεις, συμμετοχή στην οργάνωση της διακρατικής συνάντησης στη Λάρισα, συμμετοχή στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, σύνταξη περιλήψεων και αποτελεσμάτων του έργου κ.τ.λ.).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής και αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων, στις συναντήσεις παίρνουν μέρος διάφοροι εμπειρογνώμονες για να υποστηρίξουν συγκεκριμένες δραστηριότητες σε κάθε περιοχή-στόχο, προσκαλώντας επίσης εκπροσώπους πανεπιστημίων και δημόσιων αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνάντηση που φιλοξενήθηκε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας συζητήθηκε, με αφορμή τις πρόσφατες Ευρωεκλογές, η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών σε αυτές, τόσο των νεότερων όσο και των παλαιότερων γενεών. Στη συνέχεια υπήρξε ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ Ευρωσκεπτικιστών και Φιλοευρωπαϊκών για τις ενέργειες- δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα όπως το περιβάλλον, η στέγαση και η παιδεία.Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ένα δημιουργικό εργαστήριο με θέμα την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων.

Από πλευράς του Δήμου Λαρισαίων συμμετείχαν οι: Καλλιόπη Κακαρδάκη, Χαρίκλεια Τσόκανου, Καλλιόπη Κολέλη και Όλγα Νταφούλη.Η 7η διακρατική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία.

