Τη συμμετοχή του στην απεργία της Τετάρτης 1ης Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας.

Η ανακοίνωση:

«Ακούγοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ζήσαμε τον εμπαιγμό. Για μήνες ακούγαμε ότι έρχονται βελτιώσεις για τους μικρούς εμπόρους, όμως αποδείχθηκε άνθρακας ο θησαυρός. Όσα “δημιουργικά” μαθηματικά και να επιστρατεύσει η κυβέρνηση, η πραγματικότητα είναι αδιάψευστη:

Χαρακτηριστικό παράδειγμα φορολόγησης ενός επαγγελματία (με 12 έτη εργασίας, χωρίς προσωπικό), με βάση τους νέους φορολογικούς συντελεστές και το ν.5073/23 που παραμένει σε ισχύ:

2025 → Ελάχιστος τεκμαρτός φόρος: 2.022 €

2026 → Αυξάνεται στα 2.307 €

2027 → Μειώνεται ελάχιστα, στα 2.112 € για 2 παιδιά, στα 2.200 για ένα παιδί.

Δηλαδή, το 2027, παρά τις εξαγγελλόμενες μειώσεις, η πλειοψηφία μας θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα από σήμερα!

Η πραγματικότητα για τους μικρούς εμπόρους γίνεται σκληρότερη χρόνο με το χρόνο: με την τεκμαρτή φορολογία από το 1ο ευρώ, με την άγαρμπη ψηφιοποίηση, με τους έμμεσους φόρους που μας τσακίζουν στο σπίτι και στο μαγαζί. Χιλιάδες από εμάς πνίγονται στα χρέη, βρίσκονται αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς, στερούνται αξιοπρεπών υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, παιδείας για τα παιδιά τους, φτηνά και ποιοτικά τρόφιμα, φτηνή ενέργεια. Η κατάσταση στην αγορά της Λάρισας και στους τζίρους των καταστημάτων μας είναι χαρακτηριστική.

ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ!

Εδώ και τώρα ζητάμε τη μείωση της φορολογίας των μικρών έμπορων. Απαιτούμε προστασία των πιο αδύνατων, αυτών που βρίσκονται ήδη στον αέρα, που τους έχει τσακίσει ο ανταγωνισμός, τα έξοδα και τα χρέη, αυτούς που η κυβέρνηση αποκαλεί “φοροφυγάδες”. Διεκδικούμε αφορολόγητο όριο στις 12000 ευρώ, άμεση κατάργηση του 5073/23. Απαιτούμε την άμεση και γενναία μείωση των ανεπίτρεπτων έμμεσων φόρων, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ΕΦΚ στα καύσιμα και την ενέργεια.

Σε αυτό τον αγώνα, δεν είμαστε μόνοι μας, ενώνουμε τη φωνή μας με όσους υποφέρουν

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δυναμώσει το κίνημα των μικρών εμπόρων και ο κοινός αγώνας με τους μισθωτούς, τους μικρούς αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία. Κανένας μόνος του. Μαζί υποφέρουμε, μαζί πρέπει να αντιπαλέψουμε. Αυτό τον αγώνα προσπαθούν να διασπάσουν, διαχωρίζοντας τις δικές μας ανάγκες από αυτές των εργαζόμενων. Η πραγματικότητα είναι ότι μαζί πληρώνουμε την ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στην στέγη, τους πλειστηριασμούς. Αυτή η πολιτική πρέπει να μπει μια και καλή στο στόχαστρο.

Δηλώνουμε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζόμενων ενάντια στο νέο νόμο για το 13ωρο. Χάνετε κάθε έννοια σωματικής και ψυχικής ξεκούρασης, κάθε έννοια οικογενειακού προγραμματισμού και αυτό εμείς το ξέρουμε καλά, το ζούμε καθημερινά. Αρκεί να αναρωτηθούμε: πόσες Κυριακές έχουμε φτάσει να λειτουργούμε τα καταστήματα μας σε μία άκαρπη προσπάθεια να ανταγωνιστούμε τους «μεγάλους» του εμπορίου, των υπηρεσιών κ.α.

Την 1η Οκτώβρη συμμετέχουμε στην Απεργιακή συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία δίνουμε την απάντησή μας στις αντιλαϊκές πολιτικές».