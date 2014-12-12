Με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λάρισας κ.κ. Χρήστο Καραμπούζη και Γρηγόρη Παπαχαραλάμπους συναντήθηκε στο γραφείο της η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του ΕΟΣ Λάρισας ενημέρωσαν την κα Καραλαριώτου για τον προγραμματισμό και τις επερχόμενες δράσεις του Συλλόγου, η δραστηριότητα του οποίου ξεκινά ήδη από το 1932. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ρόλο και τη σπουδαιότητα του Εκπαιδευτικού Χιονοδρομικού Κέντρου Κισσάβου, ενός Κέντρου στη λειτουργία του οποίου συνέβαλλε και η κα Καραλαριώτου από τις θέσεις ευθύνης που υπηρέτησε στο παρελθόν και το οποίο αποτελεί «όνειρο πολλών δεκαετιών όλων των μελών του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λάρισας και το οποίο αναμένεται πλέον να γίνει πραγματικότητα».

Σύμφωνα με τα στελέχη του ΕΟΣ Λάρισας, η λειτουργία του Εκπαιδευτικού Χιονοδρομικού Κέντρο Κισσάβου θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του αθλήματος, βοηθώντας ιδιαιτέρως τα νέα παιδιά, τα οποία αποτελούν και το φυτώριο του Συλλόγου, ενώ θα συνταχθούν ταυτόχρονα με την υλοποίηση αυτού, κανόνες λειτουργίας και χρήσης για να είναι προσβάσιμο από όλους, κυρίως στους Λαρισαίους ανεξαρτήτως ηλικίας.

Με τη σειρά της η Γενική Γραμματέας της Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε., αφού τους ευχαρίστησε για την ενημέρωση, τόνισε πως πάντοτε θα βρίσκεται στο πλευρό του δραστήριου ΕΟΣ Λάρισας, διευκολύνοντας το έργο του και στηρίζοντας τις δράσεις του.