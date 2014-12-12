Πρόγραμμα δωρεάν επαγγελματικού προσανατολισμού για όλους τους μαθητές λυκείου της Λάρισας υπόσχεται ο Δήμος σε συνεργασία με την «Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας», εταιρεία των Αθηνών. To δωρεάν βέβαια είναι σχήμα λόγου καθώς η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου έχει προϋπολογίσει ποσό 32.250 ευρώ για «δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού».

Η ίδια εταιρεία πάντως για παρόμοιες υπηρεσίες έχει τιμολογήσει στον Δήμο Γλυφάδας το ποσό των 22.000 ευρώ. Η επιλογή της προφανώς δεν έγινε με διαγωνισμό και εν προκειμένω αγνοήθηκαν οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας της πόλης.

Υπάρχουν ωστόσο και άλλες απορίες: Πέρα από όσα η συγκεκριμένη εταιρεία θα προσφέρει στους μαθητές, στην ανοιχτή εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει, θα μπορεί να ψαρεύει και μεμονωμένους πελάτες από τη συγκεκριμένη δεξαμενή; Ποιος θα της το απαγορεύσει όταν οι μαθητές θα της έχουν παραχωρήσει τα στοιχεία τους για να τους στείλει υλικό κ.λ.π. Διότι η Orientum στα ατομικά προγράμματα χρεώνει, συνήθως, 150€ - 200€. Δωρεάν χαρτογράφηση των ονείρων της γενιάς Ζ δεν υπάρχει …

kosmoslarissa.gr (από τη στήλη kampos Land)