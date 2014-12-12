Παραιτήθηκε από τη θέση του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων ο αρχιμανδρίτης Νήφων Καψάλης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου. Οι πληροφορίες θέλουν την παραίτηση του ιερωμένου ως το προδιαγεγραμένο τέλος της ταραγμένης σχέσης του με τον μητροπολίτη Θεόκλητο.

Ο αρχιμανδρίτης Νήφων, που κατάγεται την περιοχή της Καρδίτσας, παραμένει ωστόσο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Μετεώρου. Τον Οκτώβριο του 2015 ανέλαβε το αξίωμα του Πρωτοσυγκέλλου της Μητρόπολης Σταγών-Μετεώρων, ενώ τον περασμένο Αύγουστο είχε προταθεί για Μητροπολίτης Κονίτσης αλλά στη σχετική ψηφοφορία έχασε από τον Επίσκοπο Σταυροπηγίου Αλέξιο.

Λέγεται ότι αυτός είναι και ο λόγος της ρήξης του με τον μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητο ο οποίος δεν στήριξε την υποψηφιότητά του.

trikalaenimerosi.gr