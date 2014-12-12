H ευλογιά αφανίζει τις κτηνοτροφικές μονάδες στο δήμο Κιλελέρ το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα 630 πρόβατα και 150 αρνιά έχασε από την ευλογιά ο Νίκος Παρλάντζας από τον Πρόδρομο (το πρώτο χωριό μετά τη Γλαύκη στην παλιά Βόλου με κατεύθυνση προς Βόλο) , μέλος του Δ.Σ. του κτηνοτροφικού συλλόγου Κιλελέρ, ο οποίος αντικρίζει το άδειο ποιμνιοστάσιό του με πόνο ψυχής και αγωνία για το μέλλον του. Μαζί με το μαντρί μου που άδειασε, άδειασε και η ψυχή μου δήλωσε στη "Θεσσαλία τηλεόραση".

Ο ίδιος με δηλώσεις του επεσήμανε πως δεν υπάρχει πλέον πρόβατο στον δήμο Κιλελέρ από την ευλογιά, καθώς αφανίστηκαν εκατοντάδες ζώα τα οποία οδηγήθηκαν σε υποχρεωτική θανάτωση

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν στήριξη από την Πολιτεία για να μπορέσουν να συνεχίσουν, η κτηνοτροφία δυστυχώς πεθαίνει.

