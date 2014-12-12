Ο θεατρικός μονόλογος "Ένας άντρας στην κουζίνα!" στην Κρανιά Ελασσόνας
Ελασσόνα | 23 Σεπ 2025, 11:44
Ο Δήμος Ελασσόνας φιλοξενεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Θεάτρου Μ.Ε.Σ.Κ.Ε. στην Κρανιά Ελασσόνας, τον θεατρικό μονόλογο της Λίζας Κωνσταντοπούλου με τίτλο «Ένας άντρας στην κουζίνα!», σε σκηνοθεσία των Θεόφιλου Λάλου και Σμαρώς Τσιφουτίδου.
Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Ε.Θ.Β.Ε. Κλαυσίγελως – Ομάδα “Θεάτρου Όραμα”. Πρόκειται για μια τρυφερή αλλά και κωμικοτραγική ιστορία, που αναδεικνύει τις ανθρώπινες σχέσεις, τη συντροφικότητα και τις ανατροπές της καθημερινότητας, συνδυάζοντας το χιούμορ με τη συγκίνηση.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Ελασσόνας, με σκοπό να προσφέρει στο κοινό όμορφες θεατρικές εμπειρίες.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
