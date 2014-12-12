Οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του ΙΣΛ, εκφράζουν την στήριξή τους σε κάθε μορφή κινητοποιήσεως των Ιδιωτών Εργαστηριακών γιατρών. Στις 7 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί από την Ομοσπονδία τους, Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι Ιδιώτες Εργαστηριακοί Ιατροί αγωνίζονται για την βιωσιμότητα των ιατρείων τους, την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την δίκαιη αποζημίωση των υπηρεσιών τους. Για το σκοπό αυτό το ΔΣ του ΙΣΛ με ομόφωνη απόφασή του μίσθωσε λεωφορείο για την μετάβαση και επιστροφή των γιατρών στην Αθήνα, που θα αναχωρήσει την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου από την Πλατεία Βελισσαρίου στις 7:30 το πρωί.

Καταδικάζουμε τα άδικα και δυσβάστακτα μέτρα επιστροφής χρημάτων rebate και clawback, τα οποία επιβάλλουν αναδρομικές και υπερβολικές επιστροφές χρημάτων από τους ιατρούς, ακυρώνουν κάθε έννοια ισονομίας και δικαιοσύνης, απειλούν άμεσα την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εργαστηρίων, και οδηγούν πολλούς επιστήμονες σε οικονομική ασφυξία και επαγγελματικό μαρασμό.

Η συνέχιση αυτής της πολιτικής υπονομεύει το δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση σε αξιόπιστες διαγνωστικές υπηρεσίες και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Καλούμε όλους τους Ιδιώτες Εργαστηριακούς Ιατρούς να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση. Όσοι δεν μετακινηθούν τους παροτρύνουμε να κρατήσουν κλειστά τα ιατρεία τους την ημέρα της κινητοποίησης.

Από τους Κλινικούς Ιατρούς ζητούμε να μην εκδίδουν παραπεμπτικά εκείνη την ημέρα, στηρίζοντας τον αγώνα των συναδέλφων μας.

Οι Ιδιώτες Εργαστηριακοί Ιατροί τόσα χρόνια χρηματοδοτούν τον ελλειμματικό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα το συνταγματικό δικαίωμα κάθε συναδέλφου να αμείβεται για την παροχή των υπηρεσιών του.