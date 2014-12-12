Αναφορά περί ανασχηματισμού αντιπεριφερειαρχών έκανε για πρώτη φορά σε σημερινή του συνέντευξη στο Τρικαλινό ραδιόφωνο "Λέσχη 97,6" ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας:

Ερωτηθείς σχετικά ανέφερε: "Όσον αφορά στη λειτουργία της Περιφέρειας, έχω ανακοινώσει ότι όλοι αξιολογούνται, είναι κάτι που το σκέφτομαι για ανασχηματισμό αντιπεριφερειαρχών και κανείς δεν μένει μόνιμα στην καρέκλα. Όπως πχ ο Χαρδαλιάς τους άλλαξε όλους την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είπα ότι θα τους αλλάξω όλους, αλλά κάποιες αλλαγές θα γίνουν. Δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα τι ακριβώς θα κάνω, έχω πλήρη εικόνα και για την αποτελεσματικότητα και για την εργατικότητα όλων, και σε κάποιους ναι θα γίνουν αλλαγές.»

kosmoslarissa.gr