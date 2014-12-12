Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Τεμπών Κώστας Κολλάτος σε μήνυμά του για τον Δεκαπενταύγουστο, αναφέρει τα εξής:

"Ο Δεκαπενταύγουστος, γιορτή της Παναγίας, είναι ημέρα πίστης, ελπίδας και ενότητας. Είναι η στιγμή που αντλούμε δύναμη από τις αξίες και τις ρίζες μας, για να συνεχίσουμε τον αγώνα για έναν τόπο με προοπτική, αλληλεγγύη και δικαιοσύνη.