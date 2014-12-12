Ο Κώστας Κολλάτος για τον Δεκαπενταύγουστο
Τέμπη | 14 Αυγ 2025, 18:29
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Τεμπών Κώστας Κολλάτος σε μήνυμά του για τον Δεκαπενταύγουστο, αναφέρει τα εξής:
"Ο Δεκαπενταύγουστος, γιορτή της Παναγίας, είναι ημέρα πίστης, ελπίδας και ενότητας. Είναι η στιγμή που αντλούμε δύναμη από τις αξίες και τις ρίζες μας, για να συνεχίσουμε τον αγώνα για έναν τόπο με προοπτική, αλληλεγγύη και δικαιοσύνη.
Σε μια εποχή με μεγάλες προκλήσεις, ας μείνουμε ενωμένοι, αλληλέγγυοι και αποφασισμένοι να αλλάξουμε ό,τι μας κρατά πίσω. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Χρόνια πολλά!"
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.