Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λαρισαίος καλλιτέχνης και μεταφραστής Χρίστος Χαλικιάς παρουσιάζει τη νέα του δουλειά: μια σύγχρονη μετάφραση ποιημάτων του Γουίλιαμ Μπλέικ (1757–1827), μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του Ρομαντισμού.

Η έκδοση αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα από τις Εκδόσεις Όστρια, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην αγγλική πρωτοπορία του 18ου αιώνα και τη σημερινή ελληνική γλώσσα.