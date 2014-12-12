Ο Λαρισαίος καλλιτέχνης Χρίστος Χαλικιάς μεταφράζει Γουίλιαμ Μπλέικ
Λάρισα | 19 Αυγ 2025, 19:30
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λαρισαίος καλλιτέχνης και μεταφραστής Χρίστος Χαλικιάς παρουσιάζει τη νέα του δουλειά: μια σύγχρονη μετάφραση ποιημάτων του Γουίλιαμ Μπλέικ (1757–1827), μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του Ρομαντισμού.
Η έκδοση αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα από τις Εκδόσεις Όστρια, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην αγγλική πρωτοπορία του 18ου αιώνα και τη σημερινή ελληνική γλώσσα.
