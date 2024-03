Ο ταλαντούχος Λαρισαίος Καλλιτέχνης Χρίστος Χαλικιάς και πρόσφατα βραβευμένος με το 2ο βραβείο με την καλλιτεχνική εγκατάσταση «Looking for the improvisations of the future» στο διαγωνιστικό μέρος του Fichti Art Festival που εργάζεται επαγγελματικά 14 χρόνια στο χώρο της τέχνης και του θεάματος, θα υπογράψει το κείμενο και την σκηνοθεσία της επερχόμενης θεατρικής παράστασης "Tell me the truth about love" η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα παρουσιαστεί στο Εθνικό θέατρο το προσεχές διάστημα.

Το έργο είναι πρωτότυπο και ο Χρίστος Χαλικιάς θα υπογράψει και την σκηνοθεσία ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιοι θα παίξουν.

Ο Χρίστος Χαλικιάς είναι σκηνοθέτης, ζωγράφος, σκηνογράφος και διευθυντής παραγωγής θεατρικών και κινηματογραφικών παραγωγών.

Έχει πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών, πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών Μουσικών σπουδών στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών καθώς και πτυχίο Σκηνοθεσίας της Σχολής Κινηματογράφου «Λυκούργος Σταυράκος».

Έχει δουλέψει 14 χρόνια στο επαγγελματικό θέατρο ως σκηνοθέτης και σκηνογράφος.

Από τον Μάρτιο του 2017 εργάζεται και ως Διευθυντής παραγωγής στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

*Η τραγωδία «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις- όπου εργάστηκε ως Διευθυντής παραγωγής -εισέβαλε καθοριστικά στην σταδιοδρομία του, καθώς ακολούθησαν σημαντικές θεατρικές παραγωγές- όπως ο Άμλετ του Σαίξπηρ και η Μήδεια

του Ευριπίδη.

*Ο Χρίστος Χαλικιάς έχει συν-σκηνοθετήσει στο παρελθόν μαζί με τον σπουδαίο θεατράνθρωπο Γιώργο Μεσσάλα (και σε ηλικία μόλις 23 ετών!) για το "Μοντέρνο Θέατρο" Γιώργου Μεσσάλα το "Το Ημερολόγιο ενός τρελού" του Νικολάι Γκόγκολ το οποίο είχε παρουσιαστεί και στο Φεστιβάλ του Κιέβου.