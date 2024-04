Για τρίτη συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί από 26 έως 30 Οκτωβρίου στο νησί της Ιθάκης το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ 2024 με την συμμετοχή του ταλαντούχου Λαρισαίου καλλιτέχνη Χρίστου Χαλικιά πρόσφατα βραβευμένου με το 2ο βραβείο με την καλλιτεχνική εγκατάσταση «Looking for the improvisations of the future» στο διαγωνιστικό μέρος του Fichti Art Festival και δεκατεσσάρων θεατρικών ομάδων και επαγγελματικών θιάσων καθώς και πολλών επιμέρους καλλιτεχνών του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών.

Το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ 2024 επικεντρώνεται στην ανάδειξη του σύγχρονου θεάτρου και των νέων καλλιτεχνών-δραματουργών και βασίζεται στους άξονες «καλλιτεχνική δράση», «πολιτιστική παραγωγή», «εκπαιδευτική δραστηριότητα».

Το Φεστιβάλ αποτελείται από τρεις διακριτές ενότητες που υλοποιούνται παράλληλα, την ΑΥΛΑΙΑ, την ΣΚΗΝΗ και τα ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ.

Το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ 2024 είναι αφιερωμένο στην μνήμη του σπουδαίου Ιθακήσιου λογοτέχνη-στιχουργού Μιχάλη Μπουρμπούλη.

Συνδιοργάνωση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιθάκης «ο ΦΗΜΙΟΣ», Περιφερειακή Ένωση Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με συγχρηματοδότηση και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

*Ο Χρίστος Χαλικιάς είναι σκηνοθέτης, ζωγράφος, σκηνογράφος και διευθυντής παραγωγής θεατρικών και κινηματογραφικών παραγωγών.

Έχει πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών, πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών Μουσικών σπουδών στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών καθώς και πτυχίο Σκηνοθεσίας της Σχολής Κινηματογράφου «Λυκούργος Σταυράκος».

Έχει δουλέψει 14 χρόνια στο επαγγελματικό θέατρο ως σκηνοθέτης και σκηνογράφος.

Από τον Μάρτιο του 2017 εργάζεται και ως Διευθυντής παραγωγής στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.