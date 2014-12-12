Ένας μεγάλος σύγχρονος τροβαδούρος του ελληνικού πενταγράμμου, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων και οι συνεργάτες του, θα δώσουν μία μοναδική συναυλία την ερχόμενη Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, στις 21:30, στην πλατεία Βράχων στα Φάρσαλα, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Αυγούστου του Δήμου Φαρσάλων.

Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, είναι ένας σύγχρονος μουσικός από την Κρήτη, γνωστός για τη βαθιά σχέση του με την παραδοσιακή κρητική μουσική και τη λαϊκή παράδοση, συνδυασμένη με προσωπική, ονειρική και λυρική τραγουδοποιία.

Το μοναδικό περιβάλλον της πλατείας Βράχων, κάτω από το θερινό ουρανό, υπόσχεται να προσφέρει μια αυθεντική, ζεστή και συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία. Η μουσική του Λουδοβίκου, ευαίσθητη, παραδοσιακή, με προσωπικά στοιχεία, ενδείκνυται για βραδιά που συνδυάζει ένταση, νοσταλγία και επαφή με τη ρίζα.

Ακούσματα από την κρητική παράδοση, ποιητικά στοιχεία και η χαρακτηριστική ερμηνεία συνθέτουν το σκηνικό μιας μοναδικής καλλιτεχνικής παρουσίας — ιδανικής για κάθε φίλο της ζωντανής μουσικής.

Μαζί του θα είναι η Μαρίνα Δακανάλη. Στην κιθάρα ο Δημήτρης Καραμούζας, στην φυσαρμόνικα ο Μανόλης Μπαρδάνης και στον θεατρικό μονόλογο η ηθοποιός Εμμανουέλα Μαργιούλα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.