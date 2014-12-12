Ο Δήμαρχος Φαρσάλων και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας κ. Μάκης Εσκίογλου απευθύνει μήνυμα ενόψει του αυριανού διπλού εορτασμού της Κοίμησης της Θεοτόκου και της επετείου απελευθέρωσης της πόλης των Φαρσάλων από τον τουρκικό ζυγό το 1881.

Αναλυτικά αναφέρει: «Αύριο, 15 Αυγούστου, η πόλη μας ζει έναν διπλό και ξεχωριστό εορτασμό: Τιμούμε με κατάνυξη την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Μητέρας όλων μας, και παράλληλα γιορτάζουμε με υπερηφάνεια την απελευθέρωση των Φαρσάλων από τον τουρκικό ζυγό το 1881.

Η ημέρα αυτή είναι βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Μας υπενθυμίζει τις θυσίες των προγόνων μας για την ελευθερία και την πίστη, αλλά και μας καλεί να σταθούμε αντάξιοι της παρακαταθήκης τους.

Στις δύσκολες εποχές που ζούμε, ας αντλήσουμε δύναμη από την προστασία της Παναγίας και ας εμπνευστούμε από το θάρρος και την ενότητα των προγόνων μας. Η πρόοδος και η ευημερία των Φαρσάλων είναι ευθύνη όλων μας και χτίζεται με αγάπη για τον τόπο και αλληλεγγύη μεταξύ μας.

Εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά, με υγεία, ειρήνη και αισιοδοξία. Η Παναγία να σκεπάζει τα Φάρσαλα και όλους τους συμπολίτες μας!»