Σε ένα σχεδόν γεμάτο από θεατές Θέατρο των Τεμπών, την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 τα μέλη της Ομάδας «Λόγος & Μουσική» και η Μικτή Χορωδία Συλλόγου Γυναικών Ραψάνης, παρουσίασαν το αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, με τίτλο «Με τα φτερά του αρχαγγέλου». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τον Δασικό Συνεταιρισμό Ομολίου, τον Μορφωτικό - Πολιτιστικό Σύλλογο Ομολίου «Μαρίνος Αντύπας», και το Δίκτυο Δέλτα Πηνειού Τεμπών, ενώ συμμετείχε και

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ομολίου, Γιώργος Ζ. Εμμανουήλ, λέγοντας χαρακτηριστικά : «Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζουμε στην αποψινή εκδήλωση – συναυλία. Αφηγητές, μουσικοί και χορωδοί, θα μας παρουσιάσουν το Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα των δήμων Αγιάς και Τεμπών. Ευχόμαστε σε όλους σας καλή ακρόαση..!»

Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί του δημάρχου Τεμπών, Γιώργου Μανώλη, της Λένας Παλάκα, προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Ομολίου και του Δημήτρη Τσέτσιλα, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας.

Στη συνέχεια ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας Δημήτρης Ζ. Γουγουλιάς αναφέρθηκε στην λειτουργία της ομάδας λέγοντας : «Η ερασιτεχνική μας ομάδα «Λόγος & Μουσική» ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια να ξεδιπλώνει τις σκέψεις και τις ιδέες της εντελώς παρεΐστικα και έτσι συνεχίζει μέχρι σήμερα, δημιουργώντας και παρουσιάζοντας εκδηλώσεις και αφιερώματα λόγου και μουσικής, όπως αυτά για τη Μάνα, τα Χριστούγεννα, τον Παππού και τη Γιαγιά, αλλά και εκδηλώσεις αφιερωμένες σε ιστορικά και Μουσικά γεγονότα, 1821, Πολυτεχνείο, Νέο κύμα, Μίκης Θεοδωράκης κ.ά. Ζούμε σε μια περιοχή όπου οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι λίγες, ενώ οι κάτοικοι έχουν περιορισμένες επιλογές για κάτι πιο ποιοτικό. Αυτός είναι και ο λόγος που η ομάδας μας «Λ+Μ», ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά και συνεχίζει – πάντα ερασιτεχνικά - να παράγει πολιτιστικό έργο με λόγο και μουσική, καλύπτοντας πρώτα τις προσωπικές μας ανάγκες για προσφορά αλλά και τις ανάγκες των ανθρώπων της περιοχής. Γιατί και οι ερασιτεχνικές παραστάσεις – θεατρικές, λόγου, μουσικής - είναι πολιτισμός και οι ερασιτεχνικές ομάδες και οι σύλλογοι είναι ίσως οι τελευταίες νησίδες κοινωνικής προσφοράς σε ένα δυστοπικό τοπίο».

Ξεκινώντας το πρώτο μέρος της εκδήλωσης αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Μίκη Θεοδωράκη που με τη σπάνια μουσική ευφυΐα του δόνησε μουσικά τους αγώνες για ελευθερία, δημοκρατία και δικαιώματα στις ταραγμένες δεκαετίες του '60 και του '70… «Ο Μίκης που αγκάλιασε και αγκαλιάστηκε απ’ όλο τον κόσμο!»

Στην σκηνή βρέθηκε η Μικτή Χορωδία Συλλόγου Γυναικών Ραψάνης με μαέστρο την Κατερίνα Ροκκά (25 μέλη) και στο πιάνο την Μαρία Τσούγκρα και ακούστηκαν έξη γνωστά σε όλους τραγούδια του Μίκη.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με τους μουσικούς της ομάδας Έπαιξαν και τραγούδησαν με αλφαβητική σειρά οι μουσικοί : Γλυκερία Ζαφειρίδου-Συρμακέζη - τραγούδι, Ζαχαρίας Γκάνιαρης – τουμπερλέκι-τραγούδι, Χάρης Καραμπέρης - τραγούδι, ο μικρός Παναγιώτης Μπανιώρας – κιθάρα, Παναγιώτης Σδράλης – μπουζούκι, Martinos Swinkels – τρομπέτα, Ροδόπη Τσόκανου-Τσόγια – πιάνο και Μαρίτσα Τσούμαρη – Γκάνιαρη - κιθάρα – τραγούδι, η οποία είχε και την επιμέλεια των τραγουδιών.

Κείμενα διάβασαν με τη σειρά που εμφανίστηκαν ο Δημήτρης Γουγουλιάς, η Ελένη Καλαμάρα-Μπέλτσιου και η Φλώρα Γαϊτάνου-Γουγουλιά που επιμελήθηκε τα κείμενα της παράστασης.

Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους συμμετέχοντες - κοινό, αφηγητές, χορωδούς και μουσικούς - να τραγουδούν τα τραγούδια του Μίκη «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ» και «Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα».

Το δε τραγούδι «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ», ένα τραγούδι τόσο διαχρονικό και τόσο επίκαιρο, να αφιερώνεται από την ομάδα στους λαούς και τα παιδιά, που στις μέρες μας εν έτη 2025, λιμοκτονούν και πεθαίνουν μέσα σε πολέμους που κάποιοι πολεμοκάπηλοι αποφάσισαν να κάνουν.

Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Σδράλης ενώ τη βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση της εκδήλωσης έκανε δωρεάν ο Τηλέμαχος Γκάνιαρης από το FotoRex Συκουρίου.

Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα των δήμων Αγιάς και Τεμπών και των Αντιδημάρχων Πολιτισμού Αγιάς, Ευάγγελου Κρανιώτη και Τεμπών, Παναγιώτη Γκατζόγια., ενώ σημαντική ήταν η συνδρομή του Δ.Σ. και των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομολίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους : ο δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, ο Αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας, Δημήτρης Τσέτσιλας, οι Αντιδήμαρχοι του δήμου Τεμπών, Παναγιώτης Γκατζόγιας και Γιώργος Νικολάου, η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ομολίου Λένα Παλάκα, πρόεδροι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι των δήμων Αγιάς και Τεμπών, εκπρόσωποι Φορέων καθώς και πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής. Επιστολές με ευχές για την επιτυχία της εκδήλωσης απέστειλαν ο Υφυπουργός, Χρήστος Κέλλας και οι βουλευτές Λάρισας, Χαρακόπουλος Μάξιμος, Καπετάνος Χρήστος και Κόκκαλης Βασίλης.