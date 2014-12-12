Ο Μιχάλης Σαράντης είναι ο νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, μετά την συνεδρίαση του οργάνου που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα.

Μετά την πρόσφατη παραίτηση του Γιάννη Βιτάλη (προέδρου της Δωδώνης) από την προεδρία της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, έπρεπε να αντικατασταθεί από άλλο μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ).

Στη θέση του Γ. Βιτάλη στο Δ.Σ. κατέλαβε ο Δημήτρης Μπίζιος, ενώ τη θέση του προέδρου -μέχρι και τη λήξη της θητείας του οργάνου που είναι τέλος του 25- ανέλαβε ο Μιχάλης Σαράντης.

Υπενθυμίζετε ότι στο 9μελές Δ.Σ. της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας οι 6 θέσεις καταλαμβάνονται από τη μεταποίηση και οι τρεις από εκπροσώπους των κτηνοτρόφων.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ypaithros.gr)