Με ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης, ο Μύλος του Παππά απέκτησε νέο αναβατόριο στο ισόγειο του κτιρίου, διευκολύνοντας την είσοδο και την κίνηση ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Δήμου Λαρισαίων να καταστήσει τους πολιτιστικούς χώρους της πόλης πραγματικά ανοιχτούς σε όλους.

Για το έργο μίλησε στα ΜΜΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Θωμάς Ρετσιάνης, τονίζοντας τη σημασία της καθολικής συμμετοχής στον πολιτισμό.