Ο Μύλος του Παππά γίνεται περισσότερο φιλικός στα ΑμΕΑ
Ειδήσεις | 20 Αυγ 2025, 14:50
Με ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης, ο Μύλος του Παππά απέκτησε νέο αναβατόριο στο ισόγειο του κτιρίου, διευκολύνοντας την είσοδο και την κίνηση ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Δήμου Λαρισαίων να καταστήσει τους πολιτιστικούς χώρους της πόλης πραγματικά ανοιχτούς σε όλους.
Για το έργο μίλησε στα ΜΜΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Θωμάς Ρετσιάνης, τονίζοντας τη σημασία της καθολικής συμμετοχής στον πολιτισμό.
