Τα τροχόσπιτα και τα camper van έχουν γίνει η τελευταία τάση, για όσους θέλουν να συνδυάσουν road trip και διαμονή. Όμως, η ελεύθερη στάθμευσή τους σε παραλίες, πάρκα, δασικές περιοχές και κοινόχρηστους χώρους φέρνει σε κάποιες περιπτώσεις προβλήματα -ειδικά το καλοκαίρι- όμως ο νέος νόμος που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο 2025 και απαγορεύει τη στάθμευση τροχόσπιτων εκτός αδειοδοτημένων χώρων, έχει σηκώσει μεγάλο κύμα αντιδράσεων. Πλέον, μάλιστα, φαίνεται ότι αυτή η σύγχυση που έχει φέρει, έχει «διώξει» και ξένους τουρίστες και από την περιοχή της Θεσσαλίας.

Πόσο εφικτό είναι να κάνει κανείς διακοπές με τροχόσπιτο στην Ελλάδα; Όχι τόσο εφικτό, καθώς οι όροι για να μπορέσει να σταθμεύσει ένα τροχόσπιτο, είναι όχι απλά αυστηροί αλλά και μπερδεμένοι.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Παναγούλιας στον ΣΚΑΪ, μια λάθος διατύπωση στον νόμο έχει φέρει ζημιά σε ένα είδος τουρισμού ειδικά για τους ξένους τουρίστες. «Υπάρχουν απώλειες στον αυτοκινούμενο, περιηγητικό τουρισμό με τροχόσπιτο και αυτό γιατί τον Ιανουάριο, ο νόμος 5170 διατυπώνει απαγόρευση στάθμευσης με επιφύλαξη του ΚΟΚ, όμως στην ουσία ο ΚΟΚ επιτρέπει τη στάθμευση».

Επίσης, τόνισε ότι στην ουσία δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά η διατύπωση στον 5170 έχει θορυβήσει τον κόσμο που έρχεται από το εξωτερικό.

Αποσαφήνισε ο ίδιος: «Ποτέ δεν μπορούσαμε να σταθμεύσουμε σε παραλία, αιγιαλούς ή αρχαιολογικό χώρο. Αυτά ήταν και είναι παράνομα. Το να απαγορεύσεις τη στάθμευση σε ένα επιβατικό μέσο μεταφοράς, μιλάμε για ελευθερία μετακίνησης. Για αυτό, η διατύπωση έχει τρομοκρατήσει τους τουρίστες από το εξωτερικό».

Και πρόσθεσε: «Είναι άλλο η στάθμευση, άλλο η διανυκτέρευση».

Σύμφωνα με τον κ. Παναγούλια, υπάρχει πλήγμα στον τουρισμό από όλο αυτό που έχει γίνει:«Μιλάμε για 45.000 οχήματα που δεν έχουν έρθει φέτος. Η Αλβανία και η Τουρκία πήραν το μεγαλύτερο μέρος για τον τουρισμό αυτό. Από αυτούς που δεν ήρθαν στην Ελλάδα. Εμείς δεν πηγαίνουμε στα πολύ τουριστικά μέρη και είναι πλήγμα που δεν ήρθαν. Πηγαίνουμε σε ορεινούς όγκους, Πελοπόννησο, και άλλες μικρές περιοχές».

Τι προβλέπει ο νέος νόμος: