Ο γιατρός και ιστοριοδίφης της Λάρισας κ. Νίκος Παπαθεοδώρου παρουσιάζει τον πέμπτο τόμο που φέρει τον τίτλο “Ιχνηλατώντας την παλιά Λάρισα” σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και ώρα 20:00.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι κύριοι Τρύφων Τσάτσαρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, Αλέξης Καλέσης, Διδάκτωρ Συγκριτικής Γραμματολογίας και ο ίδιος ο συγγραφέας Νίκος Παπαθεοδώρου.

Την εκδήλωση συντονίζει ο κ. Ευάγγελος Ρηγόπουλος, συνταξιούχος δημοσιογράφος και μέλος της Φωτοθήκης Λάρισας.