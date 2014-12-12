Ξεκινάει στο τέλος της εβδομάδας το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Μπριτζ στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος θεσμός του ελληνικού μπριτζ θα διεξαχθεί από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, όπου 63 όμιλοι της χώρας και πάνω 1500 αθλητές αναμένεται να αγωνιστούν στις συνολικά 14 κατηγορίες του Πρωταθλήματος, διεκδικώντας μια διάκριση για τον σύλλογό τους.

Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας (ΟΑΜΛ), θα δώσει για ακόμα μία ακόμη φορά δυναμικό παρών, με την αποστολή του να αποτελείται από 36 αθλητές που θα αγωνιστούν στις 9 από τις 14 κατηγορίες (στις 4 βασικές και σε 5 από τις 10 ειδικές).

Πιo συγκεκριμένα:

Βασικές: Open 1-16 Α’ Εθνική, 1-11 Γ’ Εθνική, 1-9 Β’ Εθνική και 1-6 Α’ Εθνική

Ειδικές: Μικτή 1-16, Βετεράνων 1-16, Βετεράνων 1-10, Ανδρών 1-10 και ΒΑΜ.

Αξίζει να αναφερθεί πως ΟΑΜΛ αγωνίζεται τα τελευταία 8 χρόνια στην Α’ Εθνική στην κατηγορία 1-16 - την κορυφαία κατηγορία του Πρωταθλήματος - όπως επίσης και στην κατηγορία 1-6, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια κατέκτησε τρεις συνολικά ανόδους: δύο φορές στην κατηγορία 1-9 και μία (πέρυσι) στην 1-11. Παράλληλα, στις ειδικές κατηγορίες έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες με πρώτες και δεύτερες θέσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική του ομίλου στον πανελλήνιο χάρτη του μπριτζ.

Νωρίτερα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, το 3ο ετήσιο τουρνουά μπριτζ στο Λιτόχωρο που συνδιοργανώνουν ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας (ΟΑΜΛ), με τον Όμιλο Πνευματικών Αθλημάτων και Αγωνιστικού Μπριτζ Κατερίνης “Όλυμπος”. Ο θεσμός που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια γνωρίζει εντυπωσιακή άνοδο. Από 18 ομάδες τη πρώτη χρονιά, στις 27 τη δεύτερη και φέτος στις 42 ομάδες, αριθμός ρεκόρ που αποτυπώνει τη δυναμική του θεσμού. Η συνεχής αυτή άνοδος δείχνει πως το τουρνουά εξελίσσεται ήδη σε σημείο αναφοράς για το μπριτζ, με προοπτική να καθιερωθεί ανάμεσα στις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χώρας.

Ο τριήμερος αγώνας φιλοξενήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Λιτοχώρου “Πύρρος Δήμας”, υπό την αιγίδα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, με τη συμμετοχή πάνω από 170 αθλητών από όλη την Ελλάδα που διασκέδασαν παίζοντας το αγαπημένο τους πνευματικό άθλημα!

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας (ΟΑΜΛ), έδωσε για ακόμα μια φορά δυναμικό παρών με 46 αθλητές που συμμετείχαν σε 13 ομάδες και διακρίσεις στις 4 από τις 8 κατηγορίες.

Πιο συγκεκριμένα:

1η θέση στο τουρνουά ο αθλητής του ΟΑΜΛ Γιώργος Δημητρακόπουλος, με την ομάδα που αποτελούταν από τους αθλητές της Αθήνας Μιχάλη Σοφιό και Σοφία Μανωλέσου και τον αθλητή του Βόλου Πάρη Γεωργούδη.

2η θέση κατηγορία 1-11

Χρήστος Δικτόπουλος

Παναγιώτης Μπουραζάνας

Θωμάς Οικονόμου

Κωνσταντίνος Φακής

1η θέση κατηγορία 1-9

Θρασύβουλος Παπαευθυμίου

Κωνσταντίνος Γαβριήλ

Κώστας Σβάρνας

Παρασκευή Ιωάννου

2η θέση κατηγορία 1-9

Αγλαΐα Σακαβού

Γεώργιος Ζμπήτας

Τριαντάφυλλος Βρυσιώτης

Ιωάννης Ραπτοδήμος

Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας ιδρύθηκε το 1998 και πλέον αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο ενεργούς ομίλους Μπριτζ της Ελλάδας. Στόχος είναι η προώθηση του αναγνωρισμένου από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αθλήματος του μπριτζ, ενός παιχνιδιού στρατηγικής, συνεργασίας και κοινωνικής συναναστροφής που καλλιεργεί δεξιότητες όπως μνήμη, η αναλυτική σκέψη και η συγκέντρωση.

Όπως κάθε χρόνο και με τη συμβολή του Δήμου Λαρισαίων και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, διοργανώνει μαθήματα μπριτζ ενηλίκων αλλά και παράλληλο τμήμα δωρεάν μαθημάτων για παιδιά στον Μύλο του Παππά. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5/10 στις 18:00, στον Μύλο του Παππά.

