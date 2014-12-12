Ο εθελοντισμός αποτελεί διαχρονική αξία για τον Όμιλο Βιοκαρπέτ - Exalco. Με γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία, πραγματοποιήθηκε διήμερη εθελοντική αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις του, μια δράση που εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια έχει ριζώσει βαθιά στην εταιρική κουλτούρα.

Η κινητή μονάδα αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Exalco και της Βιοκαρπέτ, όπου οι εργαζόμενοι συμμετείχαν με προθυμία και διάθεση προσφοράς. Η ανταπόκρισή τους απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η συλλογική δράση μπορεί να δώσει ελπίδα και να στηρίξει ανθρώπους σε δύσκολες στιγμές.

Η αιμοδοσία στον Όμιλο δεν αποτελεί μια απλή πρωτοβουλία, είναι ένας θεσμός που πραγματοποιείται σταθερά δύο φορές τον χρόνο, ενισχύοντας το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και ενδυναμώνοντας τον δεσμό ανάμεσα στους ανθρώπους της μεγάλης εταιρικής οικογένειας.

Με συνέπεια και διάρκεια, ο Όμιλος Βιοκαρπέτ - Exalco συνεχίζει να καλλιεργεί την αξία της του εθελοντισμού, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μια μικρή πράξη, όταν γίνεται συλλογικά, μπορεί να έχει μεγάλη σημασία για την κοινωνία.