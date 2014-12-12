Με ανακοίνωσή του ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, απαντά για τους ελέγχους στα Κέντρα Αποκατάστασης στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Τα πρόσφατα δημοσιεύματα για τους ελέγχους στα Κέντρα Αποκατάστασης στη Λάρισα επιχειρούν να μεταφέρουν ευθύνες εκεί που δεν υπάρχουν. Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη: οι καταγγελίες στρέφονται ευθέως κατά της σημερινής Περιφερειακής Αρχής και όχι της προηγούμενης.

Η Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδος ζητά την ανάκληση δύο αποφάσεων του Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα, τις οποίες χαρακτηρίζει παράνομες:

• ΥΠ:282384/21.06.2024 τροποποίηση των αδειών λειτουργίας του κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας….

• ΥΠ:526519/10.12.2024 χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης ΚΑΑ…

Στις 17/4/2025, η Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδος κατέθεσε εξώδικη αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.,στον Υπουργό Υγείας…

Παράλληλα, εκδόθηκαν αποφάσεις καλής λειτουργίας του ιδίου Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με:

• ΑΠ: 292626/01.07.2024

• ΑΠ: 527672/10.12.2024

• ΑΠ: 69536/21.02.2025

• ΑΠ: 239426/20.06.2025

• ΑΠ: 239337/20.06.2025

Οι δύο τελευταίες αποφάσεις (20.06.2025) εκδόθηκαν με εισηγήσεις της επιτροπής του άρθρου 4, με μέλη που όρισε το 2025 ο ίδιος ο κ. Κουρέτας, (πλην του εκπροσώπου του Ιατρικού Συλλόγου, που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου).

Μέχρι πρόσφατα, οι κλινικές λειτουργούσαν κανονικά σύμφωνα με τις αποφάσεις που υπέγραψε ο κ. Κουρέτας. Ξαφνικά όμως διαπιστώθηκαν προβλήματα, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία και τη νομιμότητα των αποφάσεών του.

Οι έλεγχοι στα Κέντρα Αποκατάστασης δεν πρέπει να καθοδηγούνται από συμφέροντα ούτε να χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης. Πρόκειται για υποχρέωση που προβλέπεται από το νόμο,(δεν αποτελούν προνόμιο κανενός)με στόχο την προστασία των ασθενών, τη διασφάλιση της νομιμότητας και τη διατήρηση της διαφάνειας.

Η Υγεία και η Αποκατάσταση δεν μπορούν να γίνουν πεδίο επικοινωνιακών παιχνιδιών. Η προσπάθεια να παρουσιαστούν οι σημερινές ευθύνες της περιφερειακής αρχής ως «διαχρονικό πρόβλημα» αποτελεί χειραγώγηση της κοινής γνώμης και στρέβλωση της πραγματικότητας», καταλήγει ο κ. Αγοραστός.