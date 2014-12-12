Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Aυτό που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής ήταν εξόχως διδακτικό, όσο και επώδυνο, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης στα ΝΕΑ. «Μία ολόκληρη χώρα έχει στηθεί μπροστά στις τηλεοράσεις. Τα παιδιά των delivery βρίσκουν άδειους δρόμους για να προλάβουν τις παραγγελίες. Γιγαντοοθόνες φύτρωσαν σε πλατείες. Και στο μυαλό όλων ανθίζει η πεποίθηση για περήφανη νίκη. Ο Κολοκοτρώνης παίζει το pick and roll με τον Νικηταρά. Και έρχεται η καρπαζιά επειδή, απλώς, οι Τούρκοι έχουν καλύτερη ομάδα. Και όταν άλλος έχει περισσότερους παικταράδες από σένα, η ελληνική ψυχή δεν μιλάει και το φιλότιμο δεν φτουράει…». Καλό είναι και το χάλκινο…

@ Συνελήφθησαν από την αστυνομία οι δράστες οι οποίοι, το βράδυ της Παρασκευής, στη Νεάπολη της Λάρισας, τραυμάτισαν για ασήμαντη αφορμή τον ιδιοκτήτη ταβέρνας. Το θύμα - που διακομίστηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο από ροπαλιά στο κεφάλι -, δήλωσε αργότερα στους αστυνομικούς ότι …δεν επιθυμεί την δίωξη του δράστη. Και τι να έκανε; Πρέπει να δουλέψει, με το μαγαζί συντηρεί την οικογένειά του….

# Πάει χρόνια πίσω η φάμπρικα με τις απάτες του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλία. Το 2018, σε χωριό της Καλαμπάκας, ένας κάτοικος ζήτησε από συγχωριανό του να νοικιάσει κάποια ακαλλιέργητα χωράφια και ο τελευταίος δέχτηκε. Σύντομα όμως ο ενοικιαστής επέστρεψε λέγοντάς του «μα, τα έχεις νοικιάσει σε άλλον…». Ο ιδιοκτήτης απόρησε, «αποκλείεται» είπε, και έκανε μια εξουσιοδότηση στον γιό του, που ζει στα Τρίκαλα, να πάει στον τοπικό ΟΠΕΚΕΠΕ να δει τι συμβαίνει. Εκείνος πήγε και όταν έθεσε το ερώτημα «τι συμβαίνει με τα χωράφια μας» διέκρινε μια αμηχανία, τα μασούσαν, «θα σου απαντήσουμε γραπτώς» του είπαν. Έλαβε την απάντηση η οποία τον άφησε σύξυλο καθώς του έγραφαν ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γίνεται να κοινοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των παραγωγών». Με άλλα λόγια αρνούνταν να του αποκαλύψουν ποιος έκλεψε την περιουσία του. Τελικά ανακάλυψε τον δράστη μόνος του. Η λαθροχειρία είχε γίνει μέσω της ΕΑΣ Καλαμπάκας η οποία ετοίμαζε τις δηλώσεις ΟΣΔΕ… Για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχουν και τα σχετικά έγγραφα.

% Πέθανε προ ημερών, σε φυλακή των ΗΠΑ, ένα επίλεκτο μέλος της Αμερικάνικης μαφίας (των Ιταλών της εποχής του νονού) γνωστός παντού με το παρατσούκλι Σακαφλιάς. Τον είχαν συλλάβει στην ηλικία των 60 ετών και έσβησε στα 90 του, αρνούμενος μέχρι τέλους να συνεργαστεί με τις αρχές και να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Ερωτήθηκαν από τη στήλη οι εδώ μελετητές του ορίτζιναλ Σακαφλιά μήπως ο Ελληνομερικανός καταγόταν από τα Τρίκαλα. Δήλωσαν βέβαιοι (εκ πεποιθήσεως) ότι έχει τρικαλινή ρίζα, ωστόσο αποδεικτικά στοιχεία δεν βρέθηκαν…

Tον ανακάτεψε τον χαλβά στα Φάρσαλα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας αλλά η γεύση που του έμεινε είναι μάλλον πικρή. Θεώρησε καλό, από το βήμα της γιορτής να απαριθμήσει τα θετικά της κυβέρνησης και να στηλιτεύσει την προηγούμενη. Έπεσε γιουχαητό, η πόλη δεν “βράζει” μόνο χαλβά, “βράζει” και η ίδια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ …

Αγωγές, κληρονομιές, και πλειστηριασμοί

Δώδεκα αγωγές κατά ισάριθμων μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων (και υμών) είχε καταθέσει η τοπική εφημερίδα “Ελευθερία” ζητώντας συνολικά 1,5 εκ. ευρώ περίπου (λινγκ). Είχε φέρει μάλιστα να την εκπροσωπήσει νομικά στο δικαστήριο, τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης και νυν διευθυντή του Τσίπρα, Μιχάλη Καλογήρου. Τις έχασε όλες. Τώρα επανέρχεται κάνοντας έφεση η οποία θα εκδικαστεί στις 7 Νοεμβρίου 2025.

Η “Ελευθερία» από τον Ιούλιο άλλαξε χέρια και πέρασε στον Αθηναίο εκδότη Γιάννη Φιλιππάκη (εφημερίδα Δημοκρατία κ.α.). Ο τελευταίος βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για πρώτη φορά στα γραφεία της εφημερίδας και πήρε μέρος σε αγιασμό που έγινε παρουσία των εργαζομένων. Τα γραφεία πάντως έχουν βγει σε πλειστηριασμό με επίσπευση του Λαρισαίου επιχειρηματία Στέργιου Τσαγκούλη, για απλήρωτο ιδιωτικό δάνειο ύψους 320.000 ευρώ.

Ωστόσο το θέμα Φιλιππάκη, για τον Γιώργο Δημητρακόπουλο - μοναδικό κληρονόμο της εφημερίδας και της οικογενειακής περιουσίας-, παραμένει ανοιχτό. Ο ίδιος πρόσβαλε την έγκριση του ΓΕΜΗ για την είσοδο Φιλιππάκη και άλλων δυο προσώπων στο Δ.Σ. της υπάρχουσας εταιρείας. Όπως τονίζει, οποιαδήποτε μεταβολή πρέπει να έχει την έγκριση της εισαγγελίας καθώς η βαριά άρρωστη μητέρα του τελεί υπό την κηδεμονία δικαστικού συμπαραστάτη, και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το ΓΕΜΗ απέφυγε να πάρει θέση και παρέπεμψε το θέμα (με ερώτημα) στο υπουργείο Ανάπτυξης …

# Η πόρτα του οδοντιατρείου στον Τύρναβο άνοιξε και στο χώρο αναμονής μπήκε ένας ακόμα πελάτης. Μερικοί μελαψοί από την συμπαθή κοινότητα των τοπικών Ρομά που βρισκόταν στην αναμονή, τον κοίταξαν διερευνητικά, κάτι τους θύμιζε, τον είχαν δει στην τηλεόραση. «Γειά σου Περιφερειάρχη», αναφώνησε ένας. Ο Κουρέτας βρήκε τη χαρά του, κάθισε δίπλα τους και έπιασε κουβέντα. «Πως και από δω;» τον ρώτησαν, «Είναι καλός ο γιατρός, είναι και φίλος μου». Η προσαρμοστικότητα του Κουρέτα είναι παροιμιώδης και ταυτόχρονα το μεγάλο του όπλο. Μπορεί με την ίδια ευκολία να κάνει παρέα και με βασιλιά και με γύφτο …

& Από τον αναγνώστη της στήλης Αναστάσιο Τσιλιμίγκα, έχουμε μια διασταλτική ερμηνεία της λέξης κοίτη, σχετικά με το φεστιβάλ της ΚΝΕ το οποίο η οργάνωση του ΚΚΕ στη Λάρισα ανέφερε στις αφίσες της ότι θα πραγματοποιηθεί στην κοίτη τού Πηνειού. Η έννοια της λέξης, ετυμολογικά, είναι πυθμένας.

Γράφει ο κ. Τσιλιμίγκας: «Πολλά ποτάμια μέσα ή δίπλα σε πόλεις, είναι διαμορφωμένα. ( Έγιναν χωματουργικές εργασίες ). Έχουν "έσω κοίτη" όπου υπάρχει νερό όλο το χρόνο και "έξω κοίτη" που ενδεχομένως πλημμυρίζει το χειμώνα. Συνήθως όχι, λόγω λειψυδρίας ή ελεγχόμενης ροής. Έτσι η έξω κοίτη χρησιμοποιείται για περίπατο, αθλήματα και εκδηλώσεις. Εκεί γίνεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ, όπως και η γιορτή Πηνειού... Και η "έξω κοίτη", είναι ΚΟΙΤΗ!». Ίσως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, αλλά κάπου θα πρέπει να βάλουμε και τις όχθες …

% Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για τα προβλήματα στο κτίριο του ΕΦΚΑ Λάρισας στη Φιλιππούπολη. Στο τμήμα του ΚΕΑΟ υποφέρουν από τη ζέστη καθώς, για να σταματήσει η αποφορά, μειώθηκε ο κλιματισμός…

@ Μέχρι και η Σούλα, με τη Vila Erotica και τους άλλους οίκους ανοχής, τα έχει με τον Μητσοτάκη διότι απελευθέρωσε λέει το επάγγελμα και δεν βρίσκει σεξεργάτριες. Η θρυλική τσατσά της Λάρισας είπε τον πόνο της στο onlarissa.gr (Αντώνης Νιανιάς): «Πλέον λειτουργούν όλες οι κοπέλες στο ελεύθερο, ανεξάρτητες. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα μεγάλο μπ@@@@@ο. Όλες κλείνουν από ένα ενοικιαζόμενο AirBnB, και ξέρετε τι γίνεται εκεί μέσα… κοκαΐνες, κάνναβη, όλα τα ναρκωτικά μαζεμένα! Πέραν των παραπάνω, για να δουλέψουν τα κορίτσια κανονικά, πρέπει να είναι δηλωμένες, άρα και χαρακτηρισμένες, άρα και… “ντάνες”. Είναι στίγμα αυτό. Πλέον δεν έρχεται καμία για δουλειά, ιδιαίτερα έπειτα από ένα νόμο που έβγαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που τις δίνει το εύφορο έδαφος να εργάζονται σαν ελεύθερες επαγγελματίες...». Ο Μητσοτάκης έχασε τη Σούλα αλλά όχι τον κλάδο. Θα τον στηρίξουν οι απελευθερωμένες … «ντάνες».

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη).

