Με το κοινωνικό δράμα, “Ο σπόρος της Ιερής συκιάς”, συνεχίζονται οι προβολές στο Σινέ Μύλος ”Μπαρμπής Βοζαλής” από τη Δευτέρα 18 έως και το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, στις 21:30.

Οι προβολές της ταινίας πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Ο Ιμάν είναι ένας ανακριτής της κρατικής ιρανικής ασφάλειας, ο οποίος κρατάει μυστικό το επάγγελμά του για το φόβο αντιποίνων από τους αντικαθεστωτικούς. Οι δυο του κόρες, όμως, έχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις και θα συγκρουστούν μετωπικά μαζί του όταν εκείνος τις υποψιαστεί για το χαμένο υπηρεσιακό όπλο του.

Σκηνοθεσία: Μοχάμαντ Ρασούλοφ

Πρωταγωνιστές: Σοχέιλα Γκολεστάνι, Μισάγκ Ζαρέχ, Σεταρέχ Μαλέκι, Μάχσα Ροστάμι

Τιμή εισιτηρίου : 4 ευρώ

Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 12 ετών.