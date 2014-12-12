Ο Μουσικός Σύλλογος Λάρισας “Η παρέα του Μάρκου Βαμβακάρη” συμμετέχει στο 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου τραγουδιού στην Δράμα το Σάββατο 20/9/2025 στις 7μμ στον δημοτικό κήπο.

Η ρεμπέτικη κομπανία αποτελείται από τους εξής καλλιτέχνες: Δημήτρη Χαρταλάμη Μπουζούκι-τραγούδι, Δημήτρη Κεχαγιά Κιθάρα-τραγούδι και Θωμά Αστερίου-Μπαγιαντέρας μπαγλαμαδάκι-τραγούδι.

Θα ακουστούνε τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη αλλά και προπολεμικά βρεμπέτικα τραγούδια μεγάλων δημιουργών.

Στο φεστιβάλ προσφέρθηκαν και συμμετέχουν μέλη Ρεμπετόφιλων από διάφορα μέρη της Ελλάδας, μουσικοί, δάσκαλοι και μαθητές μουσικής σε μια κοινή προσπάθεια ανάδειξης της ρεμπέτικης και παραδοσιακής μουσικής.

Θα λειτουργήσουν τρεις μουσικές σκηνές στις οποίες θα παίξουν τα μουσικά συγκροτήματα. Οι σκηνές αυτές θα είναι στο Δημοτικό Κήπο, στο θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας και στον χώρο απέναντι από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη κοντά στα παλιά λουτρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία για το φεστιβάλ ξεκίνησε από τη διαπίστωση ότι ανατολικά της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει φεστιβάλ ρεμπέτικου τραγουδιού. Υπάρχουν ωστόσο επτά φεστιβάλ ρεμπέτικου

Τραγουδιού σε όλη την Ελλάδα. Επειδή η Δράμα είναι μια πόλη που έχει προσφυγικό στοιχείο και έχει μνήμες από το Ρεμπέτικο Τραγούδι που ξεχνιούνται σιγά – σιγά, αποφασίστηκε να γίνει μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός φεστιβάλ που στόχο έχει να παραμείνει και να γίνει θεσμός.

Για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου Τραγουδιού της Δράμας, έχει δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα στην οποία αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση rebetikodrama.gr