Ο γνωστός ηθοποιός και καραγκιοζοπαίχτης Τάκης Βαμβακίδης θα εμφανιστεί ως ζωντανός Καραγκιόζης, παρουσιάζοντας ένα υπέροχο θεατρικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, γεμάτο χιούμορ, σάτιρα και την αληθινή γοητεία του λαϊκού μας θεάτρου, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στη γιορτή κρασιού Αμπελώνα.

Μια παράσταση που συνδυάζει την παράδοση με τη ζωντανή θεατρική εμπειρία, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά γέλιου και ψυχαγωγίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

“Σας περιμένουμε όλους στη μεγάλη γιορτή του κρασιού για να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και να θυμηθούμε ότι ο Καραγκιόζης είναι πάντα ζωντανός!”, καταλήγει η ανακοίνωση.