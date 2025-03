Αποκριάτικος προορισμός από τους πιο γνωστούς στο πανελλήνιο το καρναβάλι του Τυρνάβου, αναμένεται να προσελκύσει και φέτος πολύ κόσμο.

Σήμερα Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025, στις 6:00 μμ θα πραγματοποιηθεί η Μεγάλη Παρέλαση αρμάτων και καρναβαλιστών στον Τύρναβο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Τυρναβίτικο Καρναβάλι & Μπουρανί 2025, που συνδιοργανώνει ο Δήμος Τυρνάβου με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Θα συμμετέχουν τα πληρώματα (με σειρά εμφάνισης):

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 2025 – ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Φιλαρμονική Δήμου Τυρνάβου

Βασίλισσα

Κέντρο Ευεξίας της Πέτρας

Βασιλιάς Καρνάβαλος

3ο Δημοτικό Σχολείο & 4ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου: Μαθητευόμενοι Μάγοι

Ακαδημία «Αστέρια» : Η παρέα των άστρων

Άρμα Δήμου

Αφρόκρεμα Γλυκοπωλείο : Τα μαλλιά που κουβαλάς

Χορευτικός Σύλλογος Παιανίας «Δημοσθένης Παιανιεύς»: Ο Δημοσθένης στις Βερσαλλίες

King of Hair και café Ναυάγιο – Οι εκρηκτικές φωτοβολίδες του Ναυαγίου

Ομάδα Νέων Δαμασίου – Delulu village. Ένα βήμα πριν από το Δαφνί

La sknipas : Ghostbusters

Café bar Brali – Αλαντίν και Γιασμίν πάνω στο μαγικό χαλί

Café Εν Τυρνάβω – Μαύρες είναι οι νύχτες μας…μα άσπρα τα όνειρά μας (πιερότοι)

Café Groupie & café Lolita – Η ζωή είναι ένα τσίρκο. Enjoy the show

Carnavalescos και Παπιγιόν All Day Coffee bar: Squid Game

Η Γειτονιά μας & Αναψυκτήριο – Bandidos (Μεξικανοί)

Απόδραση από την παράνοια: Ελλάδα 3.0 (βουλευτές & VIP γραμματείς)

Ζουλού – Η τέχνη της ομορφιάς

Οι Καρναβαλιστές των 70s – Απ’ το βορρά μέχρι το νότο, να δροσιστώ δε βρήκα τρόπο… Οι Αφρικαρισμένοι

Νεολαία Αργυροπουλίου – Crazy Lazy Silver bird (minions)

Bouranos Aires – White party : Bouranos edition

John Band – Γιατροί και νοσοκόμες αλά τζίπσι

Οι Τρελοί Πειρατές – Χρυσόψαρα

Αχιλλέας: Οίκος εξοχής με τα κουνελάκια του playboy

Σύλλογος Γαϊτανάκι Μπουρανί

Ώρα συγκέντρωσης Καρναβαλιστών: 5:45μμ

Συγκέντρωση επί της οδού Πολυτεχνείου