Επίσκεψη στο Γενικό νοσοκομείο Λάρισας πραγματοποίησε το Σάββατο το μεσημέρι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος νωρίτερα είχε βρεθεί στον Βόλο στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ιάσονα στην παραλία. Τον κ. Γεωργιάδη υποδέχτηκαν ο διοικητής του ΓΝΛ Γρηγόρης Βλαχάκης και ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Γρηγόρης Σερέτης.

Ο υπουργός Υγείας ξεναγήθηκε στις κλινικές του νοσοκομείου και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) όπου εφαρμόζεται και σύστημα διαλογής ασθενών με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ συνομίλησε με τους γιατρούς και τη διοίκηση του νοσοκομείου εξαίροντας την εξαιρετική δουλειά που επιτελούν στο χώρο της δημόσιας υγείας στη Λάρισα και σε όλη τη Θεσσαλία.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου και της ΕΙΝΚΥΛ Γιώργος Νταφούλης του μετέφερε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υγειονομική μονάδα

Στη συνέχεια ο υπουργός υγείας επισκέφτηκε το υπό κατασκευή νέο ΤΕΠ του νοσοκομείου.