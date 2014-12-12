Τον φάκελο που συνέταξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου το 2020 για 61 προβληματικούς ΑΦΜ, ο οποίος «εξαφανίστηκε», παρουσιάζει η «Καθημερινή» στο σημερινό της φύλλο με ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη.. Το στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλε τον φάκελο στον τότε αντιπρόεδρο Δημήτρη Μελά, προτρέποντας τη διοίκηση να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Η δίκη για τον κ. Μελά και μία ακόμη υπάλληλο ξεκίνησε χθες. Κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία.

Στην έκθεσή της η προϊσταμένη του τμήματος Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι τα βοσκοτόπια για τα οποία οι ελεγχόμενοι «παραγωγοί» αιτήθηκαν επιδότηση μέσω του Εθνικού Αποθέματος έχουν μισθωθεί με σχεδόν μηδενικό αντίτιμο: «Το συνολικό ενοίκιο που φέρεται ότι θα καταβληθεί από τους ενοικιαστές παραγωγούς στους φερόμενους ιδιοκτήτες ανέρχεται μόλις σε 3.701 ευρώ, δηλαδή 0,85 ευρώ το στρέμμα. Τα αναγραφόμενα ενοίκια εκτός εξαιρέσεων καμία σχέση δεν έχουν με το ύψος των πραγματικών ενοικίων της αγοράς που καταβάλλουν οι κτηνοτρόφοι».

Ενδειξη απάτης θεωρήθηκε από την κ. Τυχεροπούλου και το γεγονός ότι οι 27 από τους 61 ελεγχόμενους παραγωγούς εμφανίστηκαν να ζητούν Εθνικό Απόθεμα για βοσκοτόπια συνολικής έκτασης 43.453 στρ., κατά μέσον όρο 1.610 στρ., πολύ πάνω δηλαδή από τον μέσο όρο στρεμμάτων που νοικιάζουν συνήθως κτηνοτρόφοι και παραγωγοί της χώρας. Επισημαίνει ακόμα το παράδοξο ένας ιδιώτης το 2020 να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης και εκμισθωτής ιδιωτικού βοσκότοπου όταν τα προηγούμενα έτη, ήτοι το 2019, το 2018 ή το 2017, δεν είχε δηλωμένες στην ιδιοκτησία του τις συγκεκριμένες εκτάσεις. Ο εμπιστευτικός φάκελος με τα ευρήματα της έρευνας υπεβλήθη στον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, ο οποίος μαζί με τη διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων, Αθανασία Ρέππα, δικάζονται σε δίκη που ξεκίνησε χθες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

