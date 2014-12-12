Τον δρόμο που μπορεί, με βάση τον νόμο και τη δικονομία, να οδηγήσει στην ικανοποίηση του αιτήματος εκταφής του παιδιού του, που ζητεί ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζοντας την απεργία πείνας, έδειξε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με μια δήλωση που από ορισμένους ερμηνεύεται ως «νομική βαλβίδα αποσυμπίεσης» της συσσωρευμένης αντίδρασης της κοινωνίας με σημείο αναφοράς την τραγωδία των Τεμπών, γράφουν τα ΝΕΑ (Μίνα Μουστάκα).

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, επικαλούμενος την επίσημη τοποθέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, επεσήμανε ότι ναι μεν δεν έχει υποβληθεί μέχρι τώρα ευθύ αίτημα από τον Π. Ρούτσι για ταυτοποίηση της σορού του παιδιού του, όμως δεν απέκλεισε «ενδεχομένως η εισαγγελική Αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού, και κατά συνέπεια θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα».

«Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω είναι ότι όντως οι εισαγγελικές Αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό», πρόσθεσε ο Φλωρίδης εν αναμονή των κρίσιμων αποφάσεων των αρμόδιων εισαγγελέων που θα κρίνουν το σχετικό αίτημα, όπως και το αίτημα που υπέβαλε ο Παύλος Ασλανίδης για την εκταφή του γιου του, που επίσης ήταν ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας.

Στο μεταξύ νέο υπόμνημα για την εκταφή της σορού της κόρης της Μάρθης κατέθεσε στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας η Μαρία Καρυστιανού. Η Καρυστιανού υπογραμμίζει ότι το αίτημα εκταφής έχει διττή βάση και θα πρέπει να γίνει «για λόγους ταυτοποίησης και για λόγους εντοπισμού των χημικών που προκάλεσαν τη φονική πυρόσφαιρα. Σύμφωνα με το υπόμνημα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023, «στην περίπτωση της κόρης μου δεν έγινε ιατρική πραγματογνωμοσύνη - νεκροψία-νεκροτομή σύμφωνα με το κάτωθι υπ’ αριθμόν 447/2023 έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, αλλά και πλέον τούτου στον φάκελο με τις εξετάσεις DNΑ θανόντων απουσιάζουν πλήρως οι εξετάσεις DNA της κόρης μου».

