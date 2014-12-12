Ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης απαντώντας στην ανακοίνωση της ΕΙΝΚΥΛ για το κλείσιμο της Παιδοχειρουργικής κλινικής του ΓΝΛ, αναφέρει:

"Με έκπληξη και έντονη απορία διάβασα την ανακοίνωση της ΕΙΝΚΥΛ για την μεταφορά της Παιδοχειρουργικής κλινικής στο ΠΓΝ από το ΓΝ Λάρισας.

Ξεχνάνε βέβαια ότι η Λάρισα διαθέτει δύο νοσοκομεία τα οποία ΠΡΕΠΕΙ να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και όχι διάσπαρτες προς όφελος πάντα των πολιτών.

Είναι οι αντιστάσεις από τους ίδιους οι οποίοι αντιδρούσαν εδώ και πάνω από 10 χρόνια για την δημιουργία ΜΕΘ στο ΓΝ και όχι στο ΠΓΝ με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται τα περιστατικά και να διακομίζονται με ότι αυτό συνεπαγόταν.

Η ανάγκη που προέκυψε για την μεταφορά της Παιδοχειρουργικής στο ΠΓΝ.

1.Η πλήρης λειτουργία της Παιδιατρικής στο ΠΓΝ ΜΕΘ ΜΑΦ ΜΕΝ κλπ.

2 Η μη χορήγηση και άρνηση αναισθησίας για τακτικά χειρουργεία σε νεογνά στο ΓΝ Λάρισας με αποτέλεσμα να διακομίζονται περιστατικά στη Θεσσαλονίκη Αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε άλλο να γίνει ΑΝΕΚΤΗ

3.H αύξηση της λίστας για τακτικά χειρουργεία.

4. Η σύμφωνη γνώμη της Ιατρικής κοινότητας των δύο νοσοκομείων. Και των αρμόδιων επιστημονικών οργάνων τους

5. Η εφαρμογή των 2 ΦΕΚ 351/Β/2002: Εγκατάσταση και Λειτουργία Παίδων στο ΠΓΝ Λάρισας και ΦΕΚ 1229/Β/2012: Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

6.Η τοποθέτηση καθηγητή Παιδοχειρουργικής στο ΠΓΝ Λάρισας

7.Πρώτιστα δεν καταργείται αναβαθμίζεται και λειτουργεί πιο δομημένα και με παράλληλη αξιοποίηση και άλλων ειδικοτήτων για τα παιδιά

8. Πλήρης ανακαίνιση της παιδιατρικής.

Η ολοκληρωμένη και όχι η διάσπαρτη παροχή υπηρεσιών για τα νεογνά τα βρέφη και τα παιδιά.

Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των 8 κλινών της ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ στο ΠΓΝ Λάρισας. Διαθέτει ήδη 6 κλίνες ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ,23 ΜΕΝ Νεογνών, 3 κλίνες ΜΑΦ,ΤΕΠ Παιδιατρικής, πλήρη ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική (1.100.000€ Από Πόρους Ταμείου Ανάκαμψης) και ειδικότητες απαραίτητες για την λειτουργία της

Θα αντιμετωπίζονται όλο το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο τα νεογνά, τα βρέφη και τα παιδιά σε όλη την 5η Υπε και όχι μόνο. Θa μπορούμε να πούμε ότι δημιουργείται ένα Παίδων στο Πανεπιστημιακό

Το ΕΣΥ εξελίσσεται αναπτύσσεται και αφήνει πίσω στρεβλώσεις του παρελθόντος και ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ που με δηλώσεις τους χωρίς καμία τεκμηρίωση δημιουργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας προς τους πολίτες."