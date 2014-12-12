«Είχα τη χαρά να συζητήσω με τους ενεργούς πολίτες του “ΑΓΑΠΑΜΕ ΛΑΡΙΣΑ”, να ακούσω τις απόψεις, τις αγωνίες και τις επιδιώξεις τους. Χαίρομαι γιατί είναι μια ομάδα ανήσυχων πολιτών που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά και την ενημέρωση και κινητοποίηση θεσμών και παραγόντων της δημόσιας ζωής για την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων της καθημερινότητας. Βασίζεται στις σπουδαίες αρχές της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού, πηγαίνοντας κόντρα στον διάχυτο ατομικισμό της εποχής μας, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των δράσεων της κοινωνίας των πολιτών».

Τα παραπάνω τόνισε ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά την επίσκεψη στο γραφείο του των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου “ΑΓΑΠΑΜΕ ΛΑΡΙΣΑ”, με αφορμή την πρόσφατη ανάληψη των νέων του καθηκόντων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Θωμάς Ντιντιός, ο αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Κορδάς, ο ταμίας κ. Ευάγγελος Καραθάνος, ο εκπρόσωπος τύπου κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος και το μέλος κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του Σωματείου έθεσαν μια σειρά από ζητήματα, όπως η ακρίβεια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι αυξήσεις των ενοικίων, καθώς και η αναστάτωση που επικρατεί στις τάξεις των στρατιωτικών ενόψει του επικείμενου νομοσχεδίου υπουργείου Άμυνας.

Στη δήλωσή του ο Μάξιμος Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «όπως μαρτυρά και η ονομασία της ομάδας, αυτό που χαρακτηρίζει τα μέλη της είναι η ειλικρινής αγάπη για τη Λάρισα, το ενδιαφέρον τους για τον τόπο μας. Τους επιβεβαίωσα ότι όπως έκανα μέχρι σήμερα έτσι και θα συνεχίσω, και με την νέα μου ιδιότητα ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, να προασπίζομαι τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας. Τους ευχήθηκα καλή επιτυχία στο έργο τους και η πρωτοβουλία τους να βρει κι άλλους μιμητές».

Από την πλευρά τους, τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σημείωσαν ότι η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ενώ η συνεργασία με τον Θεσσαλό πολιτικό αναμένεται να έχει και συνέχεια.