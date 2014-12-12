Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης διοργάνωσε την Πέμπτη 11-9-2025 και ώρα 19.00 εκδήλωση με θέμα: «Η συμβολή των σωματείων στην επιμόρφωση και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας», στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο περίπτερο 8 του ΕΕΘ, stand 12.

Ομιλητές ήταν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας Χρήστος Γιακουβής.

Η ομιλία του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου Λάρισας κινήθηκε σε 2 άξονες:

Καταρχήν, ο κ. Γιακουβής αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή των σωματείων στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και οικονομίας μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην ομιλία του ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι τα σωματεία δύνανται να συμβάλουν στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη διασφάλιση συνεργειών στις επενδύσεις, διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματα των μελών τους, ενημερώνοντάς τα για τις νέες διατάξεις της νομοθεσίας, προωθώντας βιώσιμες και καινοτόμες πρακτικές και δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας, στοιχεία που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη. Αξίζει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι τα Επιμελητήρια διαθέτουν το 5% του προϋπολογισμού τους για την υποβοήθηση δράσεων των σωματείων μελών τους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην καθοριστική συμβολή των σωματείων στην επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση με ποικίλους τρόπους.

– Ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τα μέλη τους μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

– Διαδίδουν τη γνώση και καλές πρακτικές μέσα από τις δράσεις τους.

– Βοηθούν στη διάγνωση των αναγκών εκπαίδευσης των εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων.

– Συμβάλλουν στη διαμόρφωση των επαγγελματικών περιγραμμάτων

– Δύναται να καθορίσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα διδαχθούν και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων

– Ενισχύουν την εξειδίκευση σε τοπικό και κλαδικό πλαίσιο καθώς επίσης υποδεικνύουν τις κατάλληλες θέσεις πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων.

– Συμβάλλουν στην πιστοποίηση μέσα από τη συμμετοχή τους σε επιτροπές αξιολόγησης.

Η εκδήλωση ήταν απόλυτα επιτυχής.