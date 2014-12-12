Ηρέμησε το τοπίο στα σκουπίδια. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας (ΦΟΔΣΑ) μπήκε σε σειρά υπό την αθόρυβη εποπτεία του δημάρχου Τρικάλων Νίκου Σακκά.

Ο νέος ενιαίος φορέας πάτησε πάνω στην ΠΑΔΥΘ (φορέας Δ. Θεσσαλίας) που ήταν νοικοκυρεμένη και μάλιστα είχε και ταμείο περίπου 2,5 εκ ευρώ. Δεν υπάρχουν πλέον οφειλές καθώς ταχτοποιήθηκαν και εκείνες της Ανατολικής Θεσσαλίας οι οποίες στάθηκαν αιτία για προβλήματα στον προσωπικό λογαριασμό του Σακκά όταν ανέλαβε πρόεδρος στη νέα κοινή εταιρεία.

Όσο για το αίτημα των δημάρχων για σύσταση δυο φορέων (Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλίας) η κυβέρνηση τους το ξέκοψε. Ο Παπασταύρου, όταν τον επισκέφτηκαν, τους είπε ορθά κοφτά: «μου ζητάτε να αλλάξω τον νόμο ενός συναδέλφου μου, αυτό δεν μπορώ να το κάνω»…

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη kampos Land)