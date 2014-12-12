Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας τιμά και γιορτάζει τους αγαπημένους μας ηλικιωμένους, που αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας και της ζωής μας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα το πρωί με τη Θεία Λειτουργία και τον Αγιασμό στο χώρο του Γηροκομείου, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήθηκαν ομιλίες αφιερωμένες στη σημασία του σεβασμού και της φροντίδας προς την τρίτη ηλικία.

Η ημέρα ολοκληρώνεται με μουσική και κοινό γεύμα, προσφέροντας χαρά, συντροφικότητα και ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους που με τη σοφία και τις εμπειρίες τους αποτελούν φάρο για τις νεότερες γενιές.

Το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας στέλνει το μήνυμα πως η αγάπη, η αλληλεγγύη και η φροντίδα προς τους ηλικιωμένους είναι καθήκον όλων μας.