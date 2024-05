Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, τιμά όλους τους Νοσηλευτές, οι οποίοι με αυτοθυσία συνεχίζουν να παρέχουν καθημερινά ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας αδιάκοπα, πρεσβεύοντας τις ηθικές αξίες και τα ιδανικά της νοσηλευτικής δεοντολογίας, ως άξιοι συνεχιστές του έργου της Βρετανίδας πρωτοπόρου Νοσηλεύτριας Florence Nightingale.

Το φετινό μήνυμα: «Our Nurses. Our Future. The economic power of care», έρχεται να υπενθυμίσει στις πολιτικές υγείας την επιτακτική ανάγκη της επένδυσης στην Νοσηλευτική σε πολλαπλά επίπεδα. Η έλλειψη Νοσηλευτών στις Υπηρεσίες Υγείας αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα καθώς σε όλες τις χώρες παρατηρείται μεγάλη αποστροφή των νέων ανθρώπων από το επάγγελμα, αλλά και των ίδιων των Νοσηλευτών, οι οποίοι είτε βρίσκονται σε καθεστώς «σιωπηλής» παραίτησης είτε επιλέγουν να εργαστούν σε διαφορετικά επαγγέλματα, καθώς οι συνθήκες εργασίας είναι επισφαλείς σε πολλαπλά επίπεδα και δεν τους παρέχουν σε καμία περίπτωση κίνητρα παραμονής, αλλά αντιθέτως τους παρέχουν αιτίες διαφυγής.

Η «ραχοκοκαλιά» ή «καρδιά» των Συστημάτων Υγείας, όπως χαρακτηρίζονται οι Νοσηλευτές από τους Διεθνείς Οργανισμούς «νοσούν» από τις ολέθριες συνέπειες της διαχρονικής υποστελέχωσης και κινδυνεύουν πλέον να αποδεκατιστούν λόγω της μαζικής αποστροφής του ανθρώπινου δυναμικού από το νοσηλευτικό επάγγελμα. Οι υπεύθυνοι χάραξης των πολιτικών υγείας θα πρέπει να κατανοήσουν ότι χωρίς Νοσηλευτές τα Συστήματα Υγείας δεν θα είναι βιώσιμα σε πολλαπλά επίπεδα και κυρίως θα είναι επισφαλή ως προς την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας. Η Νοσηλευτική Επιστήμη δεν χωρά εκπτώσεις ως προς την παροχή φροντίδας, αλλά χρειάζεται στρατηγική επένδυση, ώστε να μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας, ώστε να συνεχίζουμε να ασκούμε το λειτούργημα της επιστήμης που υπηρετούμε με αφοσίωση προς τους ασθενείς μας και με αυταπάρνηση απέναντι στις καθημερινές αντιξοότητες των Συστημάτων Υγείας, διατηρώντας και μεταλαμπαδεύοντας το φως από το λύχνο της Florence Nightingale στις νέες γενιές Νοσηλευτών.

enne.gr