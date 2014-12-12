Παγκόσμιο Παραστίβου: Τέταρτη στα 200 μ. με ατομικό ρεκόρ η Λαρισαία Λήδα Μανθοπούλου
Μια ακόμα διάκριση για τη Λαρισαία Λήδα Μανθοπούλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά Στίβου που διεξάγεται στην Ινδία.
Στα 200μ γυναικών της κατηγορίας Τ38 έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση και κατέκτησε την τέταρτη θέση.
Η αθλήτρια τερμάτισε σε 26.20, επίδοση που αποτελεί νέο ατομικό της ρεκόρ.
