Συμπληρώνονται σήμερα 15 χρόνια από τον αιφνίδιο θάνατο του Παναγιώτη Μπαχράμη.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ σε μήνυμά της αναφέρει:

"Σαν σήμερα, 13 Αυγούστου 2010, η οικογένεια της ΑΕΛ έχασε έναν από τους πιο αγαπητούς της ανθρώπους. Ο Παναγιώτης Μπαχράμης, σε ηλικία μόλις 34 ετών, «έφυγε» ξαφνικά και άδικα, αφήνοντας πίσω του ανείπωτη θλίψη.

Με τη σεμνότητα, το ήθος και το χαμόγελό του, ο Παναγιώτης άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα αποδυτήρια και στις καρδιές όλων όσοι τον γνώρισαν. Στα χρόνια που φόρεσε τη βυσσινί φανέλα, ξεχώρισε για την αγωνιστικότητα και την αφοσίωσή του, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2007.

Δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά ένας αληθινός φίλος και συμπαίκτης, που αγάπησε τη Λάρισα και αγαπήθηκε όσο λίγοι από τον κόσμο της.

Όπως λέει και το σύνθημα που συχνά αντηχεί από τις εξέδρες: «Κι αν κάποιοι φύγαν απ’ τη ζωή σου, σε βλέπουν απ’ το κλαμπ του παραδείσου…». Ο Παναγιώτης είναι και θα παραμείνει μέλος αυτής της μεγάλης βυσσινί οικογένειας, που υπάρχει τόσο στη γη όσο και στον ουρανό.

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Παναγιώτη."